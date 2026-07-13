“Grande escândalo”... Surpresa bombástica sobre o cancelamento do cartão Balugon

Investigações jornalísticas britânicas revelaram detalhes chocantes sobre a controversa decisão da FIFA de revogar a suspensão do atacante americano Folarin Balogun, confirmando que apenas um único dirigente tomou a decisão, sem o envolvimento dos demais membros da Comissão de Disciplina.

O jornal britânico “The Times” publicou informações segundo as quais Mohamed El Kamali, presidente da Comissão de Disciplina da FIFA, foi quem decidiu, por conta própria, suspender a punição imposta ao jogador do Mônaco, apesar de a comissão, composta por 18 membros, ter se reunido para discutir sua expulsão na partida contra a Bósnia e Herzegovina.

Balugun havia sido expulso na partida da fase de grupos contra a Bósnia, mas a FIFA permitiu que ele participasse da partida das oitavas de final contra a Bélgica, que os Estados Unidos, anfitriões, perderam por 1 a 4, há cerca de 10 dias, em uma decisão que gerou uma enxurrada de críticas.

A crise se agravou após a intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou verbalmente ter entrado em contato pessoalmente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, solicitando a revisão da punição imposta ao jogador de 25 anos, alegando que as ações de Balojun não justificavam qualquer punição.

Trump esclareceu que solicitou à FIFA que reexaminasse as imagens, negando ter exigido a revogação direta da decisão; no entanto, suas declarações provocaram uma onda de indignação generalizada nos círculos do futebol, o que levou a Federação Internacional a emitir um comunicado defensivo no qual afirmou que a decisão foi tomada “de forma independente”.

No entanto, a revelação de que Kamali tomou a decisão sozinho levanta sérias questões sobre a legitimidade da Comissão Disciplinar, que se baseou no artigo 27 de seu regulamento disciplinar para justificar a anulação da punição, em um precedente considerado o primeiro do tipo.

Em um desdobramento notável, dias após a decisão de Balugon, a FIFA rejeitou um recurso apresentado pela Federação Francesa de Futebol para contestar o cartão amarelo recebido por Michael Oulissi contra o Paraguai, o que aprofundou as suspeitas sobre o duplo padrão na aplicação das regras.

Esse escândalo lança uma sombra sobre a imparcialidade das decisões arbitrais e administrativas na Copa do Mundo de 2026 e abre caminho para pedidos de uma investigação abrangente sobre as circunstâncias da decisão e o impacto das pressões políticas sobre a Federação Internacional de Futebol.