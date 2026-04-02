Grande clube alemão ficará sem seu principal craque pelo resto da temporada

O Schalke 04 terá que passar o resto da temporada sem Edin Dzeko. O atacante bósnio sofreu uma lesão no ombro durante a final da repescagem contra a Itália e ficará fora dos gramados por quatro a seis semanas.

Na última terça-feira, a Bósnia e Herzegovina enfrentou a Itália na final das eliminatórias para a Copa do Mundo. O país balcânico saiu vitorioso nos pênaltis, mas Dzeko teve que deixar o campo na fase final da prorrogação devido a uma lesão no ombro.

O atacante de 40 anos informou, por meio da Federação Bósnia-Herzegovina de Futebol, que não precisará ser operado e ficará afastado dos gramados por pelo menos um mês. “Não preciso ser operado e vou precisar de um mês a seis semanas para me recuperar”, afirmou Dzeko.

A ausência de Dzeko é um grande revés para o Schalke. O Königsblauen é líder da Segunda Divisão da Bundesliga e pode retornar à primeira divisão após três anos.

O ex-atacante do Manchester City e da Inter, entre outros, assinou contrato com o clube de Gelsenkirchen em janeiro e logo deixou sua marca. Dzeko marcou seis gols em oito partidas e deu três assistências.

É uma temporada extremamente emocionante na segunda divisão da Alemanha. O semifinalista da Liga dos Campeões de 2010/11 lidera o campeonato com 52 pontos. O SV Elversberg e o SC Paderborn têm apenas um ponto a menos, seguidos pelo Darmstadt e pelo Hannover 96 na quarta e quinta posições (50 e 49 pontos).

Em 2021, o Schalke foi rebaixado para a Segunda Bundesliga pela primeira vez em trinta anos. Embora o clube tenha retornado imediatamente à primeira divisão um ano depois, em 2023 teve que dar um passo atrás novamente. O clube terminou as duas últimas temporadas na zona intermediária da competição.