Fede Valverde provou que atuar na posição de lateral-direito, apesar de não preferir essa função, pode ser um dos segredos do seu brilho no Real Madrid, após uma atuação marcante diante do Villarreal, confirmando que sua presença nessa posição não é apenas um caso excepcional, mas uma opção capaz de fazer a diferença.

Segundo o jornal espanhol "As", Valverde começou a partida no meio-campo, dentro da dupla de volantes que não alcançou a entrosamento necessário no aspecto técnico ao lado de Aurélien Tchouaméni, mas José Mourinho decidiu separá-los, e esse passo foi a fonte de força.

O jogador francês e o uruguaio apresentaram seus melhores minutos simultaneamente, enquanto Fede surgiu de forma imparável, e seu passe decisivo para Diomande no lance do gol foi a coroação de sua atuação destacada.

Valverde brilhou na posição de lateral-direito como se tivesse nascido para ocupá-la, e, embora essa não seja sua posição natural, ela parece compatível com suas capacidades inatas.

Com a aproximação do intervalo, Mourinho deu suas primeiras instruções, depois que Arda Güler e Valverde trocaram de posição, e essa mudança não foi temporária, pois o fato se repetiu após o fim do primeiro tempo, levando o Real Madrid a começar a recuperar o equilíbrio e a apresentar uma atuação melhor.

A eficácia da equipe aumentou quando Vinícius Júnior entrou aos 52 minutos no lugar de Trent Alexander-Arnold, fazendo com que Valverde se deslocasse para a posição de lateral-direito e começasse sua verdadeira revolução na partida.

Valverde ocupou um amplo espaço no setor direito, e de lá partiu para fabricar o gol com um passe preciso, quase como um bisturi.

Seu impacto não se limitou a esse lance, pois ele encerrou a partida com números estatísticos marcantes, depois de ter sido o jogador do Real Madrid que mais criou chances, com um total de três oportunidades, empatado com Diomande, além de ter ocupado o segundo lugar no número de passes certos no terço final do campo, com 12 passes, atrás de Arda Güler, que registrou 18 passes.

No aspecto defensivo, Valverde registrou quatro recuperações de bola, dois interceptações e um corte, e teve sucesso em sua única entrada, além de ter vencido quatro de cinco duelos, somando o fato de não ter sido driblado nenhuma vez. E essa foi uma atuação excepcional por todos os critérios.

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Nove partidas completas como titular

A presença de Valverde na escalação titular não era motivo de dúvida, seja dentro de campo ou no meio dele. Superam-no em número de minutos jogados apenas Thibaut Courtois e Kylian Mbappé, que disputaram 810 minutos completos, enquanto o uruguaio participou de 744 minutos e começou as nove partidas como titular.

E até o confronto diante do Villarreal, a posição habitual de Valverde, à parte de alguns testes limitados, era a de volante na dupla de contenção, seja ao lado de um jogador ou de outro, função que ele também desempenhou durante a preparação para a temporada.

Mourinho não tinha nenhuma margem para dúvida sobre sua posição, até tomar uma decisão que mudou o rumo da partida, deslocando Valverde para o setor direito, primeiro na função de ponta invertido e depois na posição de lateral-direito, o que provocou uma transformação clara na atuação do Real Madrid.

Resta a pergunta sobre se Mourinho vai adotar essa solução de forma temporária ou se ela se tornará uma opção permanente.

Valverde já havia sido franco no passado quanto aos seus sentimentos sobre atuar na posição de lateral-direito, durante a coletiva de imprensa que concedeu em Almati em setembro de 2025, que teve declarações contundentes, quando disse: "Não nasci para jogar na posição de lateral, e também não cresci aprendendo a jogar nessa posição. Não me sinto confortável, porque há muitas coisas e capacidades que não possuo, como a cobertura defensiva atrás".

Valverde acrescentou, por outro lado, que se coloca "à disposição do treinador, em qualquer posição". Xabi Alonso era o treinador do Real Madrid naquela época, mas não foi o primeiro a usar o jogador nessa posição, e não será o último. Pois a verdade é que Valverde tem sucesso nessa função, mesmo que não a prefira.

30,5% das partidas no setor direito

Por essa razão, todos os treinadores que comandaram Valverde fizeram questão de testá-lo nessa posição, um após o outro. O início foi com Zinédine Zidane, antes de Carlo Ancelotti aproveitar suas qualidades na posição de ponta, tornando-se um dos protagonistas da conquista do título da décima quarta Liga dos Campeões da Europa na história do Real Madrid, depois de ter dado uma assistência para Vinícius Júnior.

Mas Ancelotti recorreu a utilizá-lo na posição de lateral-direito durante períodos de desfalques, e chegou até a brincar a respeito disso dizendo: "Ele é o terceiro melhor lateral-direito do mundo, depois de Dani Carvajal e Lucas Vázquez". Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa também contaram com Valverde nessa posição, e agora Mourinho fez o mesmo.

Valverde disputou, no total, 116 partidas no setor direito, com diferentes graus de avanço no campo, de um total de 381 partidas com a camisa do Real Madrid, ou seja, o equivalente a 30,5% do total de suas participações.

Entre essas partidas, jogou 35 vezes na posição de lateral-direito, posição na qual demonstrou novamente suas capacidades diante do Villarreal.

Do milagre da recuperação ao paradoxo do brilho

Valverde chegou ao confronto diante do Villarreal após a grande polêmica que se seguiu à partida do dérbi, por conta da entrada violenta de Kang-in Lee, que não foi punido, mas que causou uma entorse no tornozelo do jogador uruguaio, o que o privou de se juntar à seleção de seu país durante a data Fifa.

E em vez de viajar com a seleção do Uruguai, Valverde permaneceu em Valdebebas para completar seu programa de reabilitação, e trabalhou duro longe dos holofotes até recuperar sua condição. No início, o departamento médico do Real Madrid considerou que sua presença no confronto diante da Roma era possível, enquanto sua participação diante do Villarreal parecia mais difícil, mas ele conseguiu, ao final, retornar.

E Valverde não se contentou em apenas participar, mas apresentou uma atuação magnífica e brilhou de forma marcante, em um retorno que pareceu quase um milagre, antes de se transformar em um presente valioso para o Real Madrid.

O jogador uruguaio foi decisivo na partida, e desta vez a partir da posição de lateral-direito, para a qual não nasceu para ocupar, mas o paradoxo é que o sucesso às vezes pode vir das situações mais contraditórias.



