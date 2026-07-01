Graças a Harry Kane... a seleção da Inglaterra supera um complexo de 60 anos na Copa do Mundo

A seleção da Inglaterra superou uma maldição de 60 anos na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, graças ao seu brilhante atacante Harry Kane.

Harry Kane marcou dois gols que levaram a seleção da Inglaterra à vitória sobre a República Democrática do Congo por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Congo levou apenas 7 minutos para abrir o placar contra a Inglaterra, antes que o atacante do Bayern de Munique marcasse dois gols antes do fim do tempo regulamentar.

De acordo com a BBC, a seleção da Inglaterra não venceu nenhuma partida em que sofreu o primeiro gol na Copa do Mundo há exatamente 60 anos.

A última vez que os “Três Leões” conseguiram reverter uma desvantagem para uma vitória na Copa do Mundo foi na final da edição de 1966, realizada na Inglaterra, que terminou com uma vitória por 4 a 2.

Desde então, a seleção da Inglaterra ficou atrás no placar em 13 partidas da Copa do Mundo, sem conseguir vencer nenhuma delas, até quebrar essa maldição contra a República Democrática do Congo.