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O árbitro espanhol Alejandro Hernández Hernández voltou ao centro da polêmica no Barcelona depois que a expulsão de Fermín López contra o Villarreal provocou revolta no clube catalão, sobretudo porque o episódio trouxe de volta à memória decisões de arbitragem anteriores que geraram protestos de Hansi Flick e de seus jogadores.

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Segundo o jornal espanhol “Sport” , Hernández Hernández já se envolveu em atritos com o Barcelona durante a passagem de Flick pelo comando do time. A publicação relembrou o episódio do Clássico da temporada 2024-2025, quando a equipe catalã estava perto de garantir o título do Campeonato Espanhol e a partida foi marcada por decisões de arbitragem que geraram amplos protestos.

O Barcelona vencia o Real Madrid por 4 a 3 nos acréscimos quando Fermín López roubou a bola, avançou em direção à área e acertou um forte chute de pé direito, que foi parar no fundo das redes.

No entanto, o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance, o que revoltou o jogador e seus companheiros, principalmente depois que os pedidos do Barcelona por um pênalti, em um lance anterior com um possível toque de mão de Tchouaméni, foram ignorados.

Os protestos ficaram ainda mais intensos quando se espalharam relatos de que a expressão “Graças a Deus” teria sido ouvida durante a revisão do VAR, o que levantou questionamentos sobre o que aconteceu dentro da cabine de vídeo.

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Os jogadores do Barcelona não esconderam a insatisfação com as decisões, enquanto Flick demonstrou sua irritação na entrevista coletiva após o duelo contra o Villarreal, destacando que sua equipe já havia tido problemas de arbitragem com o mesmo árbitro em ocasiões anteriores.

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A crise não se limitou às decisões em campo. O jornal apontou que Fermín se dirigiu ao quarto árbitro com a frase “não brinque comigo”, em demonstração de sua revolta com a situação, sem que a publicação considerasse isso uma ofensa direta à equipe de arbitragem.

O jogador também deixou o campo rapidamente após a expulsão, enquanto Flick protestou duramente contra a decisão, e o treinador alemão acabou recebendo cartão amarelo pelas reclamações.

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O Barcelona teme que Fermín receba uma suspensão de duas partidas, o que poderia tirá-lo dos jogos contra o Deportivo Alavés e o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.

O Comitê de Disciplina deve divulgar sua decisão na quarta-feira, e o clube catalão se reserva o direito de recorrer caso não fique satisfeito com a punição.

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O episódio ganha importância adicional por causa do histórico de atritos entre o Barcelona e Hernández Hernández. O jornal relembrou o polêmico gol de Jordi Alba contra o Real Betis na temporada 2016-2017, quando uma bola que ultrapassou a linha do gol não foi validada, em um dos erros de arbitragem mais famosos e que revoltou o clube na época.