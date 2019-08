Governo de São Paulo explica por que PM deteve torcedor que criticou Bolsonaro

Um torcedor do Corinthians foi algemado dentro do estádio de Itaquera depois de ter proferido palavras contra o presidente da República

A Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de divulgou, nesta segunda-feira (05), nota na qual explica por que a Polícia deteve o torcedor Rogério Lemes Coelho, no último domingo (04), quando o mesmo proferia palavras contra Jair Bolsonaro, presidente da República, no clássico entre e – realizado no estádio de Itaquera e que terminou empatado por 1 a 1, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O vendedor afirmou, em publicação feita em sua conta no Facebook, que foi preso por ter manifestado seu descontentamento contra Bolsonaro, e publicou fotos dos pulsos com escoriações causadas pelo uso de algemas, além da imagem do Boletim de Ocorrência.

“Gente boa do meu , hoje entrei na Arena Corinthians expondo minha opinião contra o atual governo e olha o q aconteceu!!! Fui preso!Humilhado! Algemado!!”, escreveu o torcedor.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo se justificou dizendo não ter prendido o torcedor, e justificando o ato ao dizer que foi para manter a integridade física de Rogério, cujas palavras estariam causando “animosidade com outros torcedores, com potencial de gerar tumulto e violência generalizada”.

Abaixo, a nota

“Todas as polícias de São Paulo são instrumentos do Estado Democrático de Direito e não pautam suas ações por orientações políticas. Entre as atribuições da Polícia Militar estão: proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. No caso em questão, a conduta foi adotada para preservar a integridade física do torcedor, que proferia palavras contra o presidente da República, o que causou animosidade com outros torcedores, com potencial de gerar tumulto e violência generalizada. A pasta informa que não houve prisão, mas a condução dele por policiais militares ao posto do Juizado Especial Criminal (Jecrim), instalado dentro da Arena Corinthians, onde foi registrado boletim de ocorrência não criminal e depois liberado para voltar a assistir à partida de futebol”.