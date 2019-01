Gotze vibra com fim de ‘jejum’ após goleada do Dortmund

O meia-atacante fez um dos gols na vitória por 5 a 1 sobre o Hannover, que mantém os aurinegros na liderança isolada da Bundesliga

O Borussia Dortmund segue forte para reconquistar o título da Bundesliga após seis temporadas. Neste sábado (26), a equipe comandada pelo técnico Lucien Favre deu um verdadeiro presente para os seus torcedores fanáticos: goleada por 5 a 1 sobre o Hannover, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, os aurinegros chegaram a 48 pontos – nove de vantagem em relação ao Monchengladbach e ao Bayern, que ainda entra em campo no domingo. Achraf Hakimi abriu a contagem aos 24 minutos do primeiro tempo e o Borussia só voltaria a estufar as redes na segunda etapa: Reus, Gotze, Raphael Guerreiro e Axel Witsel fizeram os gols – Bakalorz descontou nos minutos finais.

Após o jogo, Mario Gotze comemorou o gol marcado diante dos torcedores e que pôs um fim a 13 partidas sem estufar as redes: “Sentir essa energia em casa é muito importante, e fazer o gol em frente à Muralha Amarela é sempre perfeito”, disse após o jogo.

WDWDWWWWDWWWWWWLWWW



Another day another dub pic.twitter.com/VJ2xWqyYnp — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 26 de janeiro de 2019

Já o técnico Lucien Favre destacou a dificuldade encontrada nos primeiros 45 minutos: “Foi um primeiro tempo muito difícil para nós, difícil criar oportunidades. No intervalo, dissemos que precisávamos fazer logo o 2 a 0. Depois disso, ficou mais fácil”.

Na próxima rodada, o Dortmund enfrenta o Eintracht Frankfurt em duelo marcado para o próximo sábado (02). Os aurinegros também estão na disputa pela Copa da Alemanha e enfrentam o Tottenham nas oitavas de final da Champions League.