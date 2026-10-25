Gordon: não somos favoritos diante do Real e eu precisava render mais contra o Paris

Anthony Gordon, atacante do Barcelona, acredita que o confronto do Clássico diante do Real Madrid, neste domingo, no estádio "Spotify Camp Nou", pela décima rodada de LaLiga, será extremamente disputado, ressaltando a dificuldade de apontar um favorito ao triunfo em uma partida dessa magnitude.

Sobre se os jogadores do Barça se sentem os favoritos a vencer o Clássico, o internacional inglês afirmou em declarações à rede "ESPN": "Acho que falar em favoritos perde completamente o sentido em jogos como esse. O confronto pode seguir qualquer caminho, porque há muita tensão e disputa, e o nível técnico é extremamente elevado".

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E Gordon acrescentou: "Em uma partida dessa magnitude, qualquer jogador pode decidir o resultado em um único instante. Por isso não acho que sejamos os favoritos a vencer; vejo o confronto muito equilibrado e, como eu disse, estou muito empolgado para esse jogo".

Sobre suas previsões para o Clássico, disse: "Acho que será uma partida extremamente disputada. O Real Madrid é sempre um grande time, gastou muito dinheiro durante o verão, fez boas contratações e adicionou novos jogadores ao seu elenco".

E prosseguiu: "Eles têm um elenco muito forte e também começaram bem a temporada. Por isso, espero um confronto difícil e muito disputado; os jogos entre Real Madrid e Barcelona são sempre fortes e cheios de disputa, então estou muito empolgado para disputá-lo".

Sobre a nota que dá à sua adaptação ao Barça até o momento, o ex-astro do Newcastle United afirmou: "Se eu tiver que escolher um número, daria a mim mesmo 7,5 de 10. Meu início foi bom, mas ainda sou capaz de entregar muito mais do que entreguei até agora".

E completou: "Por exemplo, na partida contra o Paris Saint-Germain, acho que poderia ter feito mais. Esses são os jogos nos quais devo mostrar meu nível constantemente, pois, se quero me tornar o jogador que almejo ser, preciso manter o mais alto nível em confrontos tão grandes como esse. Então ainda tenho muito trabalho pela frente; sim, foi um bom início, mas o caminho ainda é longo para alcançar o nível que quero atingir".



