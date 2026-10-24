Anthony Gordon, jogador do Barcelona, afirmou que o clima dentro do vestiário da equipe continua positivo, apesar da recente derrota para o Paris Saint-Germain (4-2) na Liga dos Campeões da Europa, ressaltando seu orgulho pela personalidade que os jogadores demonstraram durante uma semana difícil.

Em resposta a uma pergunta sobre o clima no Barça após a derrota em Paris, Gordon declarou à rede "ESPN": "O clima continua o mesmo, tivemos um início histórico de temporada, e esperamos dar continuidade ao que começamos".

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O internacional inglês acrescentou: "A derrota para o Paris Saint-Germain foi difícil, porque foi uma partida muito boa, e fomos competitivos durante longos períodos dela. Mas senti que eles foram capazes, do ponto de vista físico, de manter o nível de desempenho por mais tempo do que nós".

E prosseguiu: "Ainda assim, acredito que há algumas circunstâncias que devem ser levadas em consideração, pois eles deram descanso aos seus jogadores antes de nos enfrentar, enquanto nós passamos por uma semana extremamente difícil, seja por causa das viagens ou das partidas, ou por algumas outras questões que as pessoas não conhecem".

O ex-astro do Newcastle United completou: "Acredito que a personalidade que demonstramos durante aquela semana foi excepcional, e uma das melhores que se pode ver de uma equipe. Por isso, estou muito orgulhoso do que conquistamos durante aquela semana, e do nosso início de temporada em geral, e esperamos continuar trabalhando da mesma maneira".

A equipe parisiense infligiu ao Barcelona sua primeira derrota nas diversas competições, nesta temporada, após uma sequência de vitórias nacionais e europeias.



