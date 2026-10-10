Gordon faz história em 77 segundos e Jesus brilha com número impressionante

O jogador inglês Anthony Gordon colocou seu clube, o Barcelona, na frente, com um gol logo no início da partida contra o Getafe, na noite de sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela oitava rodada de LaLiga.
Aos dois minutos, Gordon avançou com a bola, driblou mais de um jogador e finalizou com força na entrada da área, estufando as redes dos visitantes.
A conta "Mister Chip", especializada em estatísticas de futebol, no site X, informou que Gordon marcou um gol após apenas 77 segundos, tornando-se este o gol mais rápido do Barça em LaLiga desde 28 de maio de 2023, quando Ansu Fati marcou contra o Real Mallorca após 48 segundos.
E acrescentou: "Nenhum jogador inglês marcou um gol com tamanha rapidez em uma partida de LaLiga desde 10 de fevereiro de 1988, quando Gary Lineker balançou as redes diante do Espanyol após apenas 11 segundos".
O atacante brasileiro Gabriel Jesus conseguiu ampliar o placar, marcando o segundo gol do Barça, aos 30 minutos.
A conta Mister Chip explicou: "Jesus disputou 58 minutos com a camisa do Barcelona no estádio Camp Nou e já conseguiu marcar 3 gols, a uma média de um gol a cada 19 minutos jogados em casa até agora".