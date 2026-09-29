O inglês Anthony Gordon, ponta do Barcelona, elogiou o desempenho de seu companheiro Trent Alexander-Arnold, lateral do Real Madrid, na partida entre Inglaterra e República Tcheca, na noite de terça-feira, que terminou com a vitória do English por 2 a 0, na segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

Gordon disse, em declarações após o confronto com a República Tcheca ao canal ITV: "Acho que a partida foi boa, e a controlamos claramente. Poderíamos ter marcado mais gols no fim, talvez tivéssemos qualidade suficiente no último terço ofensivo. Há algumas coisas a serem trabalhadas, precisamos controlar o andamento do jogo, pressionar com força e decidir as partidas de forma definitiva".

Gordon marcou o primeiro gol da Inglaterra com um passe decisivo de Alexander-Arnold, ao alcançar um cruzamento primoroso do craque do Real Madrid e colocar uma cabeçada precisa na direção contrária à do goleiro tcheco, dando a vantagem à seleção de seu país.

Sobre o gol e o passe de Alexander-Arnold, o craque do Barcelona esclareceu, conforme divulgado pela rede "BBC": "Faço essa arrancada repetidas vezes, e poucos jogadores têm a capacidade, a técnica e a coragem suficientes para cometer o erro ao tentar aquele passe. Por isso ele é um jogador excelente, e eu estava ansioso para jogar com ele justamente por essa razão".

E continuou: "Ele viveu sua própria jornada com a Inglaterra. Ele desejava jogar mais do que jogou, mas foi uma figura extraordinária durante esta concentração, eu realmente gostei de estar com ele".

Por sua vez, Alexander-Arnold disse em sua fala ao canal ITV: "Acho que foi bom, eles jogaram com dez jogadores, o que aumentou a pressão sobre nós para vencer a partida, mas na verdade isso tornou tudo mais difícil, porque eles ficaram mais compactos e defensivos. É muito difícil penetrar na defesa deles. Mas conseguimos fazer isso cedo no segundo tempo, e era disso que precisávamos".

E acrescentou, segundo a rede "BBC", sobre seu passe decisivo: "Conversei com o Ant (Anthony Gordon) no primeiro tempo e disse a ele que, se eu fosse entrar naqueles espaços, ele se certificasse de chegar ao segundo poste, sem esperar que a bola chegasse tão rápido, mas ela chegou e deu certo".

E sobre jogar com Gordon, comentou: "É uma grande honra, e é maravilhoso jogar com ele. Tentei conseguir a bola e encontrar a melhor forma de jogar, tentar avançar e criar chances. E consegui dar o passe".

E sobre seu retorno à seleção da Inglaterra, encerrou suas declarações: "É uma honra enorme, representar meu país é uma grande honra. Sempre desejei jogar pela Inglaterra, era nisso que eu acreditava, e tudo se resumia a provar isso no nível do clube. O treinador me deu uma oportunidade, e espero que ele esteja satisfeito com meu desempenho".



