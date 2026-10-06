Gordon abre o coração: o Barcelona é o melhor clube do mundo, e sua torcida me surpreendeu

O ponta inglês Anthony Gordon, jogador do Barcelona, admitiu que não esperava ser valorizado pelos torcedores a esse ponto, e elogiou a humildade que impera no clube catalão.

Gordon foi a primeira contratação do Barcelona para a temporada 2026-2027, e chegou à equipe catalã vindo do Newcastle. Durante seu curto período como jogador do Barcelona, participou de apenas 8 partidas, e o ponta inglês logo se adaptou ao estilo de jogo e à filosofia do Blaugrana, conquistando uma base de torcedores dedicada ao clube.

Gordon tem 5 assistências, mas ainda tem uma coisa em que precisa trabalhar: "os gols", como explicou em entrevista à revista do Barcelona na edição de outubro.

Gordon disse, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo": "Não tive muitas chances de marcar até agora. Na verdade, isso é algo que me acontece ao longo de toda a minha carreira. Em cada clube e em cada fase, eu precisava de algum tempo antes de começar a marcar com regularidade. Mas estou convencido de que vou marcar muitos gols".

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O ponta admite que se entrosou com a torcida muito rapidamente, algo que o surpreendeu, ao dizer: "Esses torcedores são fãs de Messi, Luis Suárez, Ronaldinho e de muitos dos melhores jogadores da história. Não esperava sentir esse reconhecimento desde o início".

E acrescentou: "As pessoas valorizam ver você dar o seu melhor pela equipe. Talvez também tenham se surpreendido com minhas habilidades com a bola".

E prosseguiu: "No Newcastle me viam apenas como um jogador rápido e agressivo, e depois descobriram outros aspectos do meu desempenho".

O inglês ficou muito impressionado com a recepção calorosa e amigável que recebeu de jogadores desse nível, e chegou a citar nomes, dizendo: "Não quero deixar ninguém de fora, mas Eric García me ajudou muito porque fala inglês fluentemente. Entendo um pouco de espanhol, mas quando falam rápido ou entre si, é difícil acompanhá-los".

E apontou: "Dani Olmo também me ajudou muito. Barcelona é uma cidade completamente diferente das cidades que conheci na Inglaterra".

E elogiou muito Pedri, dizendo: "Fiz muitos dribles ao longo da minha carreira sem que ninguém os visse, mas agora tenho Pedri, que enxerga tudo".

No Barcelona, descobriu uma humildade que não esperava, ao dizer: "É o melhor clube do mundo, reúne alguns dos melhores jogadores, mas todos são extremamente humildes. Somos muito ambiciosos e buscamos vencer tudo, mas você nunca ouvirá ninguém falar demais".

E completou: "Você verá as pessoas treinando, se divertindo e trabalhando juntas para evoluir diariamente. Sempre admirei o estilo de jogo do Barcelona".

E continuou: "Quando assinei com o Barcelona, achei que era inacreditável, porque era um sonho que eu tinha desde pequeno".

E prosseguiu: "O melhor Barcelona que já vi na vida é a equipe de Pep Guardiola, o time que venceu a Liga dos Campeões com jogadores como Xavi e Iniesta".

Já sobre seu jogador favorito na história do Barcelona, disse: "Além de Messi, há Luis Suárez".

Ao ser perguntado como descreveria o Barcelona atual, respondeu: "Gostaria de falar sobre o controle, o estilo 'tiki-taka' e o domínio da equipe sobre o ritmo da partida. Acho que nosso estilo evoluiu um pouco agora porque pressionamos com muita força, mas as bases permanecem as mesmas: a posse de bola e a vontade de impedir o adversário de tocá-la o máximo possível. É isso que o Barcelona representa para mim, por isso a adaptação foi fácil".

E ressalvou: "A cidade de Barcelona tem um charme especial e um ambiente familiar acolhedor. Seus habitantes são muito gentis, e me esforço rapidamente para entender o espanhol e o catalão e falá-los; tento aprendê-los e usá-los, mas passar do inglês para o espanhol e o catalão é algo complicado".

Ao ser perguntado se há algum treinador que deixou uma marca especial nele ao longo de sua carreira, respondeu: "Hansi Flick. Ele me deu a oportunidade de jogar num palco excepcional, de me conectar com a torcida e de viver tudo o que sempre sonhei. Ainda assim, tenho grande apreço por todos os treinadores com quem trabalhei"; como Eddie Howe, Frank Lampard e Rafa Benítez".







