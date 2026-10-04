Gonçalo Ronaldo nasceu: grande elogio ao atacante de Portugal

Pela terceira partida consecutiva na Liga das Nações da Europa, Gonçalo Ramos, atacante de Portugal, marcou mais um gol. O astro do Milan incorporou o espírito de Cristiano Ronaldo e balançou as redes pela décima quarta vez com a seleção de seu país, a uma média de um gol a cada 92 minutos, o que representa um feito notável.

Os comandados do técnico Jorge Jesus se recuperaram da desvantagem (1 a 0) diante da Noruega para alcançarem as quartas de final da Liga das Nações da Europa com a vitória por 2 a 1, na noite de domingo, faltando ainda duas partidas na fase de grupos.

A primeira partida de Portugal após a saída de Cristiano Ronaldo foi um verdadeiro festival de gols belos e de futebol bonito, especialmente no primeiro tempo, quando a seleção norueguesa, que precisava elevar o nível de seu desempenho se quisesse avançar na Liga das Nações da Europa, entrou em campo com confiança no estádio do Dragão diante da seleção de Portugal, repleta de estrelas, que demonstrou claramente, sob o comando de Jesus, seu desejo de ser uma equipe ofensiva e direta, que gosta de transformar a partida em uma disputa rápida e aberta.

De fato, a seleção norueguesa saiu na frente primeiro, por meio de Kristoffer Ajer, aos 36 minutos, antes de João Cancelo conseguir, apenas dois minutos depois, o empate para os donos da casa.

Gonçalo Ramos conseguiu marcar o gol da vitória de Portugal aos 79 minutos, balançando as redes pela terceira partida consecutiva com a seleção de seu país, depois de ter marcado diante da Dinamarca na vitória por 4 a 2 e contra a Noruega na primeira partida (2 a 1) também.

O jornal espanhol "Marca" comentou sobre o brilho de Gonçalo Ramos afirmando: "Nasceu Gonçalo Ronaldo: Gonçalo Ramos veste a camisa de Cristiano e classifica Portugal".

Cristiano Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal irritado, após um desentendimento com seu técnico Jorge Jesus, por ter ficado no banco de reservas durante toda a primeira partida contra a Noruega, além das declarações do ex-treinador do Al-Nassr saudita na coletiva de imprensa antes da partida contra a Dinamarca, afirmando que não há nenhum jogador que vá mudar suas ideias, nem qualquer outra pessoa no futebol, o que provocou o descontentamento do Dom.







