Gols incríveis no Porto, onde Portugal mostra poder de reação contra a Noruega

Portugal mostrou poder de reação neste domingo contra a Noruega. Os escandinavos saíram na frente graças a um chute espetacular do zagueiro Kristoffer Ajer, mas uma bela igualdade de João Cancelo e um gol de Gonçalo Ramos garantiram a virada por 2 a 1 no Porto.

Em Portugal, o técnico Jorge Jesus optou por uma formação ofensiva em 4-1-3-2, com Bruno Fernandes como ponta esquerda mais recuado. Isso significou que Rafael Leão, o novo camisa 7 após a saída possivelmente temporária de Cristiano Ronaldo, começou no banco.

Na Noruega, os astros Martin Ødegaard e Erling Braut Haaland começaram entre os titulares e, dez minutos antes do intervalo, viram um belo gol de abertura do placar. O defensor do Brentford, Ajer, dominou no peito na entrada da área, deixou a bola quicar uma vez e bateu de direita com força no canto: 0 a 1.

Infelizmente para os noruegueses, o empate saiu menos de dois minutos depois, e mais uma vez foi um gol de grande beleza. Um arremesso lateral longo de Nuno Mendes caiu na entrada da área nos pés de Cancelo, que soltou uma bomba de direita, sem chances para Egil Selvik: 1 a 1.

Portugal quis manter a pressão depois do intervalo, embora isso nem sempre tenha acontecido com fluidez, e a Noruega ainda desperdiçou uma grande chance com Haaland. Nem as entradas de Rúben Neves e Diogo Dalot renderam muito ao campeão europeu de 2016.

O gol saiu mesmo assim a dez minutos do fim. João Félix foi lançado em profundidade e rolou para Ramos, que não acertou a bola em cheio, mas mesmo assim empurrou para as redes de perto: 2 a 1.

Portugal terminou a partida com dez jogadores depois que o ex-Ajax Francisco Conceição recebeu dois cartões amarelos em pouco tempo. A inferioridade numérica não trouxe consequências para Portugal, que, com doze pontos em quatro partidas, vive uma Data Fifa perfeita no aspecto esportivo.



