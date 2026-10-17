A Federação Espanhola de Futebol anunciou a designação de Ricardo de Burgos Bengoetxea como árbitro da partida entre Barcelona e Real Betis, marcada para este sábado pela nona rodada do Campeonato Espanhol, enquanto Carlos del Cerro Grande ficará encarregado do árbitro de vídeo (VAR).

O Barcelona enfrenta um teste difícil diante do Real Betis em meio a lembranças de arbitragem polêmicas que, para a torcida do clube catalão, estão associadas aos nomes dos dois árbitros.

Histórico positivo do Barcelona com De Burgos

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona já disputou 35 partidas sob o comando do árbitro basco De Burgos Bengoetxea, nas quais conquistou 29 vitórias, contra um empate e cinco derrotas. Em contrapartida, o Real Betis obteve 17 vitórias e seis empates, contra dez derrotas, nos jogos apitados pelo mesmo árbitro.

Entre os confrontos mais marcantes associados ao seu nome está a final da Copa do Rei de 2025, que colocou frente a frente Barcelona e Real Madrid no estádio La Cartuja, o mesmo palco que recebe o duelo entre a equipe catalã e a andaluza pelo campeonato.

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Antes daquela final, De Burgos chegou às lágrimas durante a entrevista coletiva, ao falar das críticas que os árbitros recebem no canal de televisão do Real Madrid.

A partida terminou com vitória do Barcelona por 3 a 2 na prorrogação, graças a um gol decisivo de Jules Koundé, mas também foi marcada por polêmicas de arbitragem em diversos lances, entre eles o choque de Federico Valverde com Pau Cubarsí dentro da área e a anulação de um pênalti assinalado em favor de Raphinha.

Del Cerro Grande traz de volta lembranças dolorosas para a torcida do Barcelona

Por outro lado, o nome de Carlos del Cerro Grande está ligado a lembranças de arbitragem polêmicas para os torcedores do Barcelona, especialmente em dois confrontos contra a Real Sociedad nas duas últimas temporadas.

Em 2024, o Barcelona perdeu para a Real Sociedad por 1 a 0, depois que um gol de Robert Lewandowski foi anulado por impedimento, em um lance que gerou ampla polêmica por causa da imagem utilizada para determinar a posição de impedimento, na qual o pé do atacante polonês aparecia estendido de forma incomum.

A cena se repetiu na temporada seguinte, no mesmo estádio e contra o mesmo adversário, quando um gol de Fermín López foi anulado por uma falta cometida por Dani Olmo no início da jogada. Outro gol do Barcelona também foi invalidado por um impedimento mínimo do meio-campista andaluz.

Aquela partida também terminou com derrota do Barcelona, por 2 a 1, e as decisões de arbitragem registradas nos dois confrontos seguem entre os casos que mais geraram discussão entre os torcedores do clube catalão.