O Barcelona sofreu um novo golpe durante o confronto com o Real Madrid no Clássico, depois que Xavi Espart foi obrigado a deixar o campo aos 29 minutos do primeiro tempo, em razão de dores físicas que o impediram de concluir a partida, levando Hansi Flick a optar por Alejandro Baldé em seu lugar.

Espart começou a partida entre os titulares e fez uma boa atuação, antes de apresentar sinais de dor e dificuldade de movimentação após um choque com Aurélien Tchouaméni no início do jogo.

Apesar do incômodo, o jovem lateral tentou continuar jogando e ajudar sua equipe, mas sua condição piorou depois que ele arrancou para perseguir Yan Diomande, caindo ao gramado e sem conseguir concluir o confronto, o que levou a comissão técnica a substituí-lo para evitar o agravamento da lesão.

Flick fez a mudança rapidamente ao colocar Baldé, com uma redistribuição das funções nos dois lados; o jogador que entrou assumiu a posição de lateral-esquerdo, enquanto João Cancelo passou para o lado direito.

A saída de Espart representa um revés para o Barcelona, depois que o jovem jogador teve a oportunidade de aparecer como titular e a aproveitou durante os minutos em que participou.

O clube aguarda os resultados dos exames médicos para determinar com precisão a natureza da lesão e revelar o tempo provável de sua ausência.