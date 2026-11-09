Golpe fatal: Van Dijk deixa Xavi em apuros

O espanhol Xavi Hernández, técnico da seleção da Holanda, sofreu um duro golpe antes do encerramento da trajetória de sua equipe na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, após confirmar-se a ausência do capitão Virgil van Dijk e do atacante Brian Brobbey nos dois próximos confrontos, em razão de falta de condições físicas.

A Federação Holandesa de Futebol anunciou, nesta segunda-feira, o corte da dupla, na preparação para os duelos contra Grécia e Alemanha, pelas duas últimas rodadas da disputa do Grupo 1.

A ausência de Van Dijk veio apesar de sua participação na vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace por 3 a 1, no domingo, e de seguir jogando todos os minutos das partidas de sua equipe na Premier League nesta temporada, mas a federação holandesa confirmou que ele não tem condições de atuar pela seleção.

O confronto contra a Sérvia, que terminou com vitória da Holanda por 2 a 1 em outubro passado, foi a 100ª partida internacional na carreira do zagueiro do Liverpool, cuja ausência representa uma perda significativa para a seleção, tendo em vista seu papel de liderança e sua importância na defesa.

O atacante Brian Brobbey também ficou fora dos planos, apesar de sua participação na vitória do Sunderland sobre o Chelsea por 1 a 0, no domingo, depois que a federação holandesa confirmou que ele também não tem condições de jogo.

Brobbey já havia sido titular diante da Alemanha na estreia da trajetória da Holanda na competição, em setembro passado, mas deixou o campo lesionado após pouco mais de meia hora, antes de desfalcar os confrontos seguintes contra Sérvia e Grécia.

Xavi decidiu não convocar nenhum substituto para a dupla, de modo que a lista da seleção holandesa conta com 23 jogadores na preparação para os dois próximos compromissos. A seleção holandesa recebe a Grécia em Amsterdã, na sexta-feira, antes de visitar a Alemanha em Berlim, na segunda-feira, em dois confrontos nos quais busca encerrar sua trajetória na fase de grupos da melhor maneira possível.