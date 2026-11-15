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O Barcelona recebeu notícias preocupantes durante a data Fifa, depois que o zagueiro Pau Cubarsí foi obrigado a deixar a partida da seleção da Espanha diante da Inglaterra no intervalo, após sofrer uma pancada que lhe causou dores na região do quadril, durante o confronto que reuniu as duas equipes pela Liga das Nações da Uefa.

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A rádio espanhola “Cadena SER” informou que Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, preferiu não arriscar a permanência de Cubarsí no segundo tempo e decidiu substituí-lo pelo zagueiro Dean Huijsen, enquanto se aguarda que o jogador do Barcelona passe por exames médicos para determinar a natureza e a gravidade da lesão.

A saída de Cubarsí ocorreu depois de ele ter atuado durante todo o primeiro tempo, no qual foi marcado um pênalti a favor da seleção inglesa, convertido em gol da vantagem por Harry Kane, após o zagueiro do Barcelona cometer a falta dentro da área.

De la Fuente não quis arriscar o jogador, com receio de que suas dores se agravassem e se transformassem em uma lesão mais séria, sobretudo porque a partida faz parte da Liga das Nações da Europa, enquanto o Barcelona aguarda saber qual é a sua situação assim que ele retornar do período com a seleção espanhola.

Está previsto que o departamento médico do clube catalão avalie a condição de Cubarsí e realize os exames necessários, para descartar que ele tenha sofrido uma lesão significativa, diante da necessidade da equipe de contar com todas as suas peças defensivas na próxima fase.

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Crise de lesões pressiona a defesa do Barcelona

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Os temores em relação à condição de Cubarsí surgem em um momento delicado para o Barcelona, que sofreu com ausências recorrentes na linha defensiva desde o início da temporada, apesar de ter recuperado alguns de seus jogadores recentemente.

O confronto contra o Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano, marcou o retorno de Andreas Christensen e Eric García, enquanto a comissão técnica espera contar com Jules Koundé para atuar diante do Villarreal, depois de ele estar próximo de recuperar sua forma física.

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Por outro lado, Xavi Espart segue afastado dos gramados, após sua lesão no tornozelo direito durante a partida do Clássico, e as previsões indicam que ele não deve retornar antes de meados de dezembro ou início de janeiro.

Cubarsí é um dos zagueiros em que o técnico Hansi Flick mais confiou nesta temporada, após ter atuado por 1.142 minutos, o que faz com que sua possível ausência seja motivo de preocupação para a comissão técnica, que já enfrenta uma falta de opções disponíveis para o setor defensivo.

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Barcelona estuda suas opções no mercado de transferências

O Barcelona não descarta se movimentar na próxima janela de transferências de inverno para reforçar a linha defensiva, mas qualquer passo continuará atrelado à evolução da condição dos lesionados e às opções disponíveis para o clube em janeiro.

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A capacidade do Barcelona de concretizar novas contratações parece limitada em razão da redução da margem salarial disponível, já que o clube pode precisar fornecer garantias financeiras ou providenciar a saída de um de seus jogadores da posição de lateral antes de se mover para contratar novas peças.