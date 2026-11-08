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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
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Golpe duro: Bayern de Munique revela a natureza da lesão de Neuer

M. Neuer
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
Alemanha

O Bayern de Munique fica com as contas embaralhadas?

Tradição Esportiva
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O Bayern de Munique anunciou, neste domingo, a natureza da lesão sofrida pelo veterano goleiro Manuel Neuer.

O Bayern de Munique afirmou, em comunicado em seu site oficial: "A equipe não contará com os serviços de Manuel Neuer no próximo período, após ele sofrer uma ruptura parcial do tendão do pé direito durante a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Mainz no sábado, conforme comprovado pelo exame realizado pelo departamento médico do Bayern de Munique".

Neuer havia deixado o gramado na partida contra o Mainz pouco antes do fim do primeiro tempo, depois de sofrer a lesão que o obrigou a não concluir o jogo.

O Bayern de Munique ocupa a liderança da classificação no Campeonato Alemão com 21 pontos, após as primeiras 9 rodadas.

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