Golpe duro: Bayern de Munique revela a natureza da lesão de Neuer

O Bayern de Munique anunciou, neste domingo, a natureza da lesão sofrida pelo veterano goleiro Manuel Neuer.
O Bayern de Munique afirmou, em comunicado em seu site oficial: "A equipe não contará com os serviços de Manuel Neuer no próximo período, após ele sofrer uma ruptura parcial do tendão do pé direito durante a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Mainz no sábado, conforme comprovado pelo exame realizado pelo departamento médico do Bayern de Munique".
Neuer havia deixado o gramado na partida contra o Mainz pouco antes do fim do primeiro tempo, depois de sofrer a lesão que o obrigou a não concluir o jogo.
O Bayern de Munique ocupa a liderança da classificação no Campeonato Alemão com 21 pontos, após as primeiras 9 rodadas.