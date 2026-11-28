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Um dos astros do Atlético de Madrid está fora do aguardado confronto contra o Barcelona, na próxima quarta-feira, pela 23ª rodada de LaLiga, que foi antecipada, no Spotify Camp Nou.

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Segundo o jornal Sport, Marc Pubill vai desfalcar a equipe contra o Barcelona por suspensão, após receber o quinto cartão amarelo no duelo contra o Elche, na noite de sábado.

Marc Pubill começou como titular na partida do Atlético de Madrid contra o Elche, atuando na zaga ao lado de David Hancko.

Mesmo com seu time vencendo por dois gols de diferença, Pubill levou cartão amarelo aos 43 minutos, o quinto dele na competição, e terá de cumprir um jogo de suspensão justamente na difícil visita ao Spotify Camp Nou para enfrentar o Barcelona.

Mas o cartão amarelo não foi o único problema enfrentado por Pubill. A noite do jogador já havia começado mal no Martínez Valero, quando ele deu um presente a Martim Neto aos 27 minutos, permitindo que ele diminuísse para 1 a 2, recolocasse o Elche no jogo e encerrasse a sequência de 341 minutos do Atlético de Madrid sem sofrer gols fora de casa.

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Para encontrar o último gol sofrido pelo time madrilenho longe do Metropolitano, é preciso voltar a outubro, quando Lucas Boyé conseguiu balançar as redes do goleiro Jan Oblak.

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Esses dois lances marcaram a atuação de Pubill, mas o cartão amarelo, em especial, terá consequências que vão além do duelo contra o Elche. O técnico Diego Simeone perderá um jogador fundamental em seu elenco para a visita ao Barcelona, em uma partida de enorme importância na briga pelo título do campeonato, e trata-se de um atleta que lhe permite manter o nível de todos os setores do time quando enfrenta desfalques importantes.

Na ausência de Cristian Romero, Marc Pubill passa a ser peça fundamental na zaga ao lado de Hancko.

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Simeone sabe bem que, sem Romero, Pubill precisa atuar como zagueiro, responsabilidade que ele voltou a assumir no Martínez Valero.

No entanto, a importância de Pubill não se limita à ausência de alguns jogadores. Quando Romero esteve disponível, Pubill também manteve seu lugar entre os titulares, ainda que mudando de posição e passando para a lateral direita.

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Nesse cenário, Pubill dá a Simeone a possibilidade de escalar Marcos Llorente no meio-campo, o que permite ao treinador argentino aproveitar o jogador madrilenho no setor central, acrescentando força física e mobilidade, sem abrir mão de um atleta com enorme capacidade física na lateral.

Por isso, o quinto cartão amarelo não deixa apenas um vazio na defesa, mas também pode afetar a formação do meio-campo do Atlético de Madrid no confronto contra o Barcelona.

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Marc Pubill estava pendurado desde o confronto anterior contra o time catalão. Em 8 de novembro deste mês, ele recebeu o quarto cartão amarelo após cometer falta em Pedri aos 88 minutos, na partida que terminou com vitória do Barcelona por 2 a 1 no Metropolitano.

Mesmo com o Atlético de Madrid vencendo por 3 a 2 graças ao gol de Bouba Sangaré, Simeone não quis correr riscos e decidiu substituir o outro jogador pendurado de seu time, Álex Baena, aos 56 minutos, colocando Jonathan David em seu lugar.