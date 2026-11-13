A seleção da Itália recebeu um golpe antes do confronto decisivo contra a Bélgica, depois que o meio-campista Davide Frattesi deixou a concentração da Azzurra por causa de uma lesão muscular, apesar de ter marcado um gol na vitória sobre a França por 3 a 1.
De acordo com a rede "Football Italia", Frattesi não poderá disputar o confronto final diante da Bélgica, marcado para a noite de domingo na capital Bruxelas.
O astro da Lazio havia marcado o gol que abriu a vantagem da seleção da Itália no confronto diante da França, disputado na noite de quinta-feira no estádio San Siro, contribuindo para que a Azzurra assumisse a liderança de seu grupo na Liga das Nações da Europa.
Mas o meio-campista não estará disponível para disputar o confronto decisivo diante da Bélgica, em razão da lesão que sofreu no último período.
Um comunicado oficial confirmou que Frattesi já deixou a concentração da seleção italiana em Coverciano e retornou ao seu clube, a Lazio, onde o departamento médico da equipe acompanhará seu estado.
Os exames médicos revelaram que o jogador sofre de um problema muscular, que não lhe dará tempo suficiente para a recuperação antes da aguardada partida.
A seleção da Itália precisa de pelo menos um ponto para garantir a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa, enquanto a vitória garantirá o encerramento do Grupo 1 na primeira posição, à frente da França.
Frattesi disputou 39 partidas internacionais com a camisa da seleção de seu país, marcando 10 gols ao longo delas, e recuperou seu nível desde a transferência para a Lazio durante a janela de transferências do verão.
O meio-campista conseguiu marcar 4 gols em 11 partidas disputadas no Campeonato Italiano nesta temporada.
A seleção italiana lidera a classificação do grupo com 10 pontos, empatada com a França, mas a supera no confronto direto, enquanto a seleção belga ocupa a terceira posição com 9 pontos, e a Turquia fecha a classificação sem pontos.
A seleção italiana havia começado sua caminhada com a derrota diante da Bélgica por dois a zero, antes de recuperar o equilíbrio conquistando duas vitórias consecutivas sobre a Turquia pelos placares de 4 a 1 e 3 a 1, depois empatar com a França por 1 a 1, voltando a conquistar uma importante vitória sobre a França por 3 a 1 em Milão.
O confronto carrega uma importância especial para a Bélgica, que ainda se agarra às esperanças de classificação, o que torna o jogo um verdadeiro teste para a capacidade da seleção italiana de manter sua posição entre os grandes do continente europeu, especialmente após a importante vitória moral sobre a França.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
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Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
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Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo