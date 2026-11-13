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A seleção da Itália recebeu um golpe antes do confronto decisivo contra a Bélgica, depois que o meio-campista Davide Frattesi deixou a concentração da Azzurra por causa de uma lesão muscular, apesar de ter marcado um gol na vitória sobre a França por 3 a 1.

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De acordo com a rede "Football Italia", Frattesi não poderá disputar o confronto final diante da Bélgica, marcado para a noite de domingo na capital Bruxelas.

O astro da Lazio havia marcado o gol que abriu a vantagem da seleção da Itália no confronto diante da França, disputado na noite de quinta-feira no estádio San Siro, contribuindo para que a Azzurra assumisse a liderança de seu grupo na Liga das Nações da Europa.

Mas o meio-campista não estará disponível para disputar o confronto decisivo diante da Bélgica, em razão da lesão que sofreu no último período.

Um comunicado oficial confirmou que Frattesi já deixou a concentração da seleção italiana em Coverciano e retornou ao seu clube, a Lazio, onde o departamento médico da equipe acompanhará seu estado.

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Os exames médicos revelaram que o jogador sofre de um problema muscular, que não lhe dará tempo suficiente para a recuperação antes da aguardada partida.

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A seleção da Itália precisa de pelo menos um ponto para garantir a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa, enquanto a vitória garantirá o encerramento do Grupo 1 na primeira posição, à frente da França.

Frattesi disputou 39 partidas internacionais com a camisa da seleção de seu país, marcando 10 gols ao longo delas, e recuperou seu nível desde a transferência para a Lazio durante a janela de transferências do verão.

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O meio-campista conseguiu marcar 4 gols em 11 partidas disputadas no Campeonato Italiano nesta temporada.

A seleção italiana lidera a classificação do grupo com 10 pontos, empatada com a França, mas a supera no confronto direto, enquanto a seleção belga ocupa a terceira posição com 9 pontos, e a Turquia fecha a classificação sem pontos.

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A seleção italiana havia começado sua caminhada com a derrota diante da Bélgica por dois a zero, antes de recuperar o equilíbrio conquistando duas vitórias consecutivas sobre a Turquia pelos placares de 4 a 1 e 3 a 1, depois empatar com a França por 1 a 1, voltando a conquistar uma importante vitória sobre a França por 3 a 1 em Milão.

O confronto carrega uma importância especial para a Bélgica, que ainda se agarra às esperanças de classificação, o que torna o jogo um verdadeiro teste para a capacidade da seleção italiana de manter sua posição entre os grandes do continente europeu, especialmente após a importante vitória moral sobre a França.