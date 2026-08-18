O Liverpool se prepara para a saída de dois de seus principais jogadores durante a atual janela de transferências de verão, com Curtis Jones perto de se transferir para a Inter de Milão, enquanto avançam as negociações do Tottenham Hotspur para contratar o holandês Cody Gakpo.

A possível saída da dupla acontece dentro de um amplo processo de reconstrução do elenco do Liverpool sob o comando do técnico Andoni Iraola, que busca remodelar o time antes do início da nova temporada.

Jones vive o último ano de seu contrato com o Liverpool, num momento em que cresce o interesse do Tottenham em contratar Gakpo, ao mesmo tempo em que o clube inglês se movimenta para contratar o ponta do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

Dessa forma, o Liverpool se encontra diante de uma equação delicada, que consiste em obter um bom retorno financeiro com a venda dos jogadores, sem enfraquecer o elenco ou deixá-lo com carência de peças antes do início da temporada.

Inter pressiona para fechar a contratação de Jones

Fontes conhecedoras do mercado de transferências informaram ao site "CaughtOffside" que a Inter de Milão colocou Curtis Jones no topo de suas prioridades e acredita ser possível concluir o negócio por cerca de 35 milhões de euros.

O Liverpool esperava obter cerca de 40 milhões de euros por seu jogador, mas a abertura de Jones para viver uma nova experiência no Campeonato Italiano pode levar as negociações às suas etapas decisivas.

As especulações sobre o futuro do meio-campista aumentaram nas últimas semanas, especialmente com sua ausência em algumas partidas do time, mas relatos próximos ao Liverpool esclareceram que sua exclusão se deve a um problema na região do quadril, além de procedimentos relacionados à gestão de sua condição física, e não com o objetivo de protegê-lo de uma lesão antes de uma possível transferência.

Diante de sua chegada ao último ano de contrato, o Liverpool pode ver na venda de Jones neste verão uma oportunidade adequada para evitar perdê-lo de graça ao fim da próxima temporada, especialmente com o claro interesse da Inter de Milão.

Gakpo se aproxima do Tottenham

Por outro lado, as negociações pela transferência de Cody Gakpo ao Tottenham Hotspur têm registrado desdobramentos acelerados. O ponta holandês chegou a um acordo preliminar com o Tottenham sobre os termos pessoais, num passo que pode abrir caminho para a conclusão do negócio.

O Liverpool insiste em obter mais de 60 milhões de libras esterlinas para abrir mão de Gakpo, enquanto outras estimativas indicam que o clube avalia o valor do jogador em cerca de 70 milhões de libras esterlinas.

A situação de Gakpo difere da de Jones; o jogador tem contrato com o Liverpool até 2030, o que dá ao clube inglês uma posição negociadora forte, e significa que ele não é obrigado a concordar com sua saída a menos que a oferta financeira alcance o valor que ele determina.

O futuro de Gakpo está diretamente ligado ao plano do Liverpool de reforçar suas opções ofensivas, especialmente no setor das pontas. O clube coloca Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, entre seus principais alvos no mercado de transferências, depois de já ter chegado a um acordo com o jogador sobre os termos pessoais, enquanto o clube francês ainda mantém suas elevadas exigências financeiras.

Liverpool diante de uma equação difícil

Apesar de a venda de Jones e Gakpo poder representar um importante ganho financeiro para o Liverpool, a diretoria do clube é chamada a lidar com o caso com cautela, pois será necessário garantir os substitutos antes de permitir a saída da dupla.

A venda de Jones parece lógica do ponto de vista financeiro, especialmente porque seu contrato se encerra no próximo verão, enquanto seu valor atual pode chegar a cerca de 35 milhões de euros, com o interesse sério da Inter e o desejo do jogador de viver uma nova experiência na Itália.

Já Gakpo, a situação é completamente diferente; seu contrato se estende até 2030, e, portanto, o Liverpool não tem qualquer motivo para se apressar em vendê-lo, a menos que o Tottenham apresente uma oferta que corresponda à avaliação financeira do clube.

No fim, parece que a possível saída de Jones e Gakpo não representa apenas um passo para reduzir o número de jogadores ou obter um retorno financeiro, mas vem dentro de um plano maior para remodelar o elenco do Liverpool, dando a Iraola espaço para reconstruir o time de acordo com sua visão técnica antes do início da nova temporada.