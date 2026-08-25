Um passo à frente e dois passos atrás; é assim que está a situação de Frenkie de Jong no Barcelona. Depois de todos acreditarem que seu retorno estava próximo, o teste no gramado revelou uma verdade chocante: a jornada de recuperação do craque holandês ainda é longa e complicada, e a dor continua a persegui-lo.

Frenkie de Jong realizou nesta terça-feira um teste em campo na Cidade Esportiva, onde entrou no gramado por alguns minutos para fazer treinos individuais, mas logo comunicou à comissão médica que ainda sentia desconforto e dor, especialmente ao parar e frear, confirmando a realidade de que seu retorno aos gramados ainda está distante.

O meio-campista holandês segue sua árdua jornada de recuperação da grave lesão que sofreu durante a Copa do Mundo no joelho direito. Os exames realizados pela comissão médica do Barcelona confirmaram a existência de uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito, levando o clube a optar, na ocasião, pelo tratamento conservador e por acompanhar seu estado de perto.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", a ida de De Jong ao campo tinha como objetivo avaliar a resposta de sua perna após semanas de treino individual, onde realizou algumas corridas leves e exercícios altamente controlados, mas o resultado foi decepcionante, pois a dor ainda o acompanha e o impede de treinar com o grupo.

O Barcelona e o próprio jogador estão agindo com extrema cautela desta vez, e não há qualquer intenção de acelerar seu retorno, de modo que a data do aumento da carga de treino e de sua volta à equipe será definida com base na evolução de seu estado dia após dia. Apesar disso, o jornal revelou a existência de certo descontentamento dentro do clube quanto à forma como o jogador lidou com seu período de recuperação na temporada passada.

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No momento, De Jong calçou suas chuteiras e voltou a correr na grama, mas a dor continua sendo o destaque principal, e os próximos dias definirão os passos seguintes em uma jornada de recuperação que parece mais longa do que todos esperavam.