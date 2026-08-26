Em um movimento relâmpago que decidiu uma disputa europeia acirrada, a Real Sociedad está a apenas um passo de anunciar a contratação do talento catalão Héctor Fort, jovem lateral do Barcelona.

Relatos coincidentes do programa "Gigantes" e do jornal "Mundo Deportivo" revelaram que o clube basco acelerou significativamente suas negociações nas últimas horas, aproveitando a hesitação do Borussia Dortmund, que havia apresentado uma proposta tentadora pelo jogador, para vencer a concorrência e definir o destino do atleta de 20 anos rumo ao estádio de Anoeta.

Essa aceleração veio depois que Fort saiu definitivamente dos planos do técnico Hansi Flick, tendo passado as últimas semanas treinando isolado, longe do grupo principal, à espera da definição de seu futuro e evitando qualquer lesão que pudesse atrapalhar sua saída.

O negócio foi acertado durante uma reunião decisiva realizada nesta quarta-feira na cidade esportiva Joan Gamper, que reuniu o diretor esportivo do Barcelona, Deco, o jogador, Arturo Canales e Fernando Solanas, na qual foi alcançado um acordo final.

De acordo com os detalhes financeiros vazados, o Barcelona receberá cerca de 8 milhões de euros pela venda de seu contrato, mas o clube catalão se recusou a cortar completamente os laços com um dos talentos mais promissores de sua academia.

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O Barcelona fez a exigência de manter 50% dos direitos futuros do jogador, em um movimento inteligente que revela a crença da diretoria em seu enorme potencial, e o desejo de se beneficiar de qualquer explosão técnica esperada dele com a camisa da Real Sociedad, além de garantir o direito de aproveitar uma futura venda.