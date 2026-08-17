O Barcelona chegou a um acordo com o Manchester City para fechar a contratação de Rodri, que conquistou a Bola de Ouro em 2024 após superar nos últimos instantes Vinícius Júnior, astro do Real Madrid.

O jornal "Sport" informou que Rodri se tornará o segundo jogador a conquistar a Bola de Ouro a se juntar às fileiras do Barcelona em toda a história do clube, depois da contratação de Johan Cruyff em 1973.

Rodri, além disso, almeja repetir a conquista da Bola de Ouro neste ano, após ter recebido o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo com a seleção espanhola.

Ao longo de sua história, o Barça só contratou um único jogador que já era detentor da Bola de Ouro, o próprio Johan Cruyff, que a conquistou em 1971 com a camisa do Ajax.

Cruyff transferiu-se para o Barcelona no verão de 1973 e venceu o prêmio mais duas vezes, a primeira no mesmo ano e a segunda em 1974, mas já como jogador do Barcelona.

Quanto aos demais jogadores que possuem ao menos uma Bola de Ouro em suas coleções, todos venceram o prêmio enquanto atuavam pelo Barcelona ou após deixarem o clube catalão.

Além de Cruyff, Luis Suárez (1960), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) e Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019) são os outros jogadores que ergueram o prêmio vestindo a camisa do Barcelona.

No total, o Barcelona viu um de seus jogadores ser eleito o melhor do mundo com a Bola de Ouro 12 vezes, um recorde que compartilha com o Real Madrid.

Esse número poderá aumentar na temporada atual, caso o prêmio vá para Rodri ou Lamine Yamal.