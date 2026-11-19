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O iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor, foi o grande protagonista da cerimônia de premiação dos melhores da Ásia de 2026, ao conquistar o prêmio de melhor jogador pela primeira vez na carreira.

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Nesta quinta-feira, foi realizada a cerimônia de entrega dos prêmios de melhores da Ásia, no teatro Aksra Theatre King Power, em Bangkok, capital da Tailândia, que já havia recebido o evento em 2017. Ao todo, foram distribuídos prêmios em 19 categorias diferentes.

Alireza Beiranvand: melhor jogador da Ásia

Entre os prêmios entregues durante a cerimônia esteve o de melhor jogador da Ásia, disputado por Firas Al-Buraikan e Salem Al-Dawsari , além do iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor.

Alireza Beiranvand conquistou o prêmio pela primeira vez na carreira, após as grandes atuações com o Tractor e com a seleção do Irã ao longo deste ano.

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Beiranvand se tornou o primeiro goleiro a receber o prêmio de melhor jogador do continente asiático desde que a Confederação Asiática de Futebol (AFC) adotou a premiação, em 1994.

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Melhor treinadora da Ásia

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A iraniana Marziyeh Jafari, treinadora do Bam Khatoon, do Irã, recebeu o prêmio de melhor treinadora do continente asiático de 2026.

Homenagens tailandesas

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No início da cerimônia, o xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da AFC, entregou homenagens ao ministro do Turismo e dos Esportes da Tailândia e à presidente da Federação Tailandesa de Futebol, pela organização do evento e pela contribuição para o desenvolvimento do futebol no continente.

Homenagem australiana

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A Federação Australiana de Futebol também recebeu uma homenagem por ter sediado a Copa da Ásia Feminina.

Prêmio Diamante da Ásia

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A AFC ainda entregou o prêmio Diamante da Ásia, considerado a maior distinção individual concedida pela entidade, ao falecido Lim Kia Tong, ex-presidente da Associação de Futebol de Singapura.

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