Nesta quinta-feira, foi realizada a cerimônia de entrega dos prêmios de melhores da Ásia, no teatro Aksra Theatre King Power, em Bangkok, capital da Tailândia, que já havia recebido o evento em 2017. Ao todo, foram distribuídos prêmios em 19 categorias diferentes.
Alireza Beiranvand: melhor jogador da Ásia
Entre os prêmios entregues durante a cerimônia esteve o de melhor jogador da Ásia, disputado por Firas Al-Buraikan e Salem Al-Dawsari, além do iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor.
Alireza Beiranvand conquistou o prêmio pela primeira vez na carreira, após as grandes atuações com o Tractor e com a seleção do Irã ao longo deste ano.
Beiranvand se tornou o primeiro goleiro a receber o prêmio de melhor jogador do continente asiático desde que a Confederação Asiática de Futebol (AFC) adotou a premiação, em 1994.
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Melhor jogadora do continente asiático
Já a norte-coreana Kim Kyong-yong recebeu o prêmio de melhor jogadora do continente asiático de 2026.
Melhor jogador asiático atuando fora do continente
Por sua vez, o sul-coreano Lee Kang-in, ponta do Atlético de Madrid, da Espanha, ficou com o prêmio de melhor jogador asiático atuando fora do continente em 2026.
Melhor jogadora asiática atuando fora do continente
A australiana Caitlin Foord, jogadora do Arsenal, recebeu o prêmio de melhor jogadora asiática atuando fora do continente em 2026.
Revelação masculina da Ásia
O japonês Ryunosuke Sato, jogador do Valencia, da Espanha, foi eleito a revelação masculina do continente asiático de 2026.
Revelação feminina da Ásia
Já a norte-coreana Yu Jong-hyang foi eleita a revelação feminina do continente asiático de 2026.
Melhor jogador de futsal da Ásia
O prêmio de melhor jogador de futsal do continente asiático de 2026 ficou com Muhammad Osman Musa, da Tailândia.
Melhor treinador da Ásia
Entre os técnicos, o japonês Go Kuroda, comandante do Machida Zelvia, do Japão, recebeu o prêmio de melhor treinador do continente asiático de 2026.
Kuroda levou a equipe japonesa à final da Liga dos Campeões da Ásia Elite pela primeira vez em sua história, após eliminar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nas quartas de final, e o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, na semifinal, antes de perder para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 1 a 0.
Melhor treinadora da Ásia
A iraniana Marziyeh Jafari, treinadora do Bam Khatoon, do Irã, recebeu o prêmio de melhor treinadora do continente asiático de 2026.
Homenagens tailandesas
No início da cerimônia, o xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da AFC, entregou homenagens ao ministro do Turismo e dos Esportes da Tailândia e à presidente da Federação Tailandesa de Futebol, pela organização do evento e pela contribuição para o desenvolvimento do futebol no continente.
Homenagem australiana
A Federação Australiana de Futebol também recebeu uma homenagem por ter sediado a Copa da Ásia Feminina.
Prêmio Diamante da Ásia
A AFC ainda entregou o prêmio Diamante da Ásia, considerado a maior distinção individual concedida pela entidade, ao falecido Lim Kia Tong, ex-presidente da Associação de Futebol de Singapura.
Melhor federação da Ásia: categoria rubi
No âmbito das federações nacionais, a Federação de Futebol de Bangladesh recebeu o prêmio de melhor federação do continente asiático na categoria rubi.
Melhor federação da Ásia: categoria ouro
A categoria ouro ficou com a Federação Indiana de Futebol.
Melhor federação da Ásia: categoria diamante
Já a Federação Tailandesa de Futebol recebeu o prêmio de melhor federação do continente asiático na categoria diamante.
Melhor federação da Ásia: categoria platina
A Associação Japonesa de Futebol, por sua vez, recebeu o prêmio de melhor federação do continente asiático na categoria platina.
Melhor federação regional da Ásia
A Federação de Futebol da Asean conquistou o prêmio de melhor federação regional do continente asiático pela segunda vez consecutiva.
Prêmio de Reconhecimento do Presidente da AFC para as jovens promessas: categoria bronze
No Prêmio de Reconhecimento do Presidente da AFC para as jovens promessas, a categoria bronze ficou com a Federação de Futebol de Mianmar.
Prêmio de Reconhecimento do Presidente da AFC para as jovens promessas: categoria prata
A categoria prata do mesmo prêmio foi para a Federação de Futebol de Bangladesh.
Prêmio de Reconhecimento do Presidente da AFC para as jovens promessas: categoria ouro
Por fim, a Associação Japonesa de Futebol recebeu o Prêmio de Reconhecimento do Presidente da AFC para as jovens promessas na categoria ouro.