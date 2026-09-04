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TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRIDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Goleiro do Betis: estudei as cobranças de Mbappé e tentei distrair sua atenção com estas palavras

Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
A. Valles
Espanha
França

Valverde provocou o atacante francês após o pênalti perdido

Kylian Mbappé desperdiçou um pênalti para o Real Madrid, aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo, durante a derrota diante do Real Betis (1 a 0) no estádio La Cartuja, na noite desta sexta-feira, em partida válida pela quarta rodada de LaLiga.

O goleiro dos mandantes, Álvaro Valles, defendeu a cobrança do craque francês em um lance decisivo, com o qual o time andaluz preservou sua vantagem até o fim.

Valles afirmou que sua defesa não foi obra do acaso, depois de ter estudado a maneira como o atacante francês bate os pênaltis.

O goleiro do Betis garantiu, em declarações à imprensa após a partida: "Eu sabia que ele cobra os pênaltis nos cantos, e tentei esperar o máximo de tempo possível. Aquele foi o lado para o qual escolhi ir".

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Valles revelou que também tentou desconcentrar Mbappé antes da cobrança, dizendo a ele: "Que sortudo você é, um pênalti no último minuto, que sortudo você é".

O goleiro espanhol não se contentou apenas em comemorar a defesa, pois entrou em confronto direto com Mbappé, gritando em sua direção e se chocando contra ele, em uma cena que aumentou a tensão nos momentos finais da partida.

O Betis marcou o gol de sua vitória sobre o Real Madrid (1 a 0) aos 81 minutos, com Troy Parrott, antes de o árbitro anular um gol marcado por Carlos Ébi para o Real, por impedimento, aos 87 minutos.

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