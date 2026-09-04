Kylian Mbappé desperdiçou um pênalti para o Real Madrid, aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo, durante a derrota diante do Real Betis (1 a 0) no estádio La Cartuja, na noite desta sexta-feira, em partida válida pela quarta rodada de LaLiga.
O goleiro dos mandantes, Álvaro Valles, defendeu a cobrança do craque francês em um lance decisivo, com o qual o time andaluz preservou sua vantagem até o fim.
Valles afirmou que sua defesa não foi obra do acaso, depois de ter estudado a maneira como o atacante francês bate os pênaltis.
O goleiro do Betis garantiu, em declarações à imprensa após a partida: "Eu sabia que ele cobra os pênaltis nos cantos, e tentei esperar o máximo de tempo possível. Aquele foi o lado para o qual escolhi ir".
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Valles revelou que também tentou desconcentrar Mbappé antes da cobrança, dizendo a ele: "Que sortudo você é, um pênalti no último minuto, que sortudo você é".
O goleiro espanhol não se contentou apenas em comemorar a defesa, pois entrou em confronto direto com Mbappé, gritando em sua direção e se chocando contra ele, em uma cena que aumentou a tensão nos momentos finais da partida.
O Betis marcou o gol de sua vitória sobre o Real Madrid (1 a 0) aos 81 minutos, com Troy Parrott, antes de o árbitro anular um gol marcado por Carlos Ébi para o Real, por impedimento, aos 87 minutos.
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