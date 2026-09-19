Marc ter Stegen viveu uma noite de sábado decepcionante com o Ajax, que esbarrou no Excelsior (2 a 2). Agora, porém, o goleiro pode se concentrar totalmente em seu retorno à seleção da Alemanha, que daqui a cinco dias enfrenta a Holanda em "sua" Johan Cruijff ArenA. Ter Stegen está particularmente feliz por poder voltar à seleção nacional após mais de um ano.

"Isso significa muito para mim", diz Ter Stegen com um grande sorriso sobre seu retorno. "Sim, muito mesmo. Sofri ao longo do caminho. Sempre tento dar o meu melhor, mostrar a minha melhor versão, e estou feliz por fazer meu retorno. Para toda criança que joga futebol, é um sonho jogar pelo seu país."

"Ainda mais depois dos últimos dois anos, nos quais nem sempre pude jogar. Também significa muito para mim a forma como me tratam na Alemanha", diz Ter Stegen, agradecido, entre outros, ao técnico da seleção Jürgen Klopp.

Ao contrário de Ter Stegen, Thilo Kehrer e Julian Brandt não foram convocados na lista de 44 nomes de Klopp. A ausência de Brandt, em particular, chama a atenção. "Jule faz um trabalho excelente", elogia Ter Stegen sobre seu companheiro de equipe. "Mas não cabe a mim decidir isso, absolutamente."

"Acho que Jürgen Klopp analisa todos os jogadores detalhadamente. Agora também temos um grupo bastante grande. Ele sabe onde pode encontrá-lo. Jule está indo muito bem."

"Se ele mantiver isso... Claro, Jürgen Klopp sempre precisa buscar os melhores jogadores. Jule é um diferencial para nós", afirmou Ter Stegen, que depois do duelo com a Holanda também se prepara para um jogo em casa contra a Grécia, em Augsburg (27 de setembro).



