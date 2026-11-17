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Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, vive 4 dias históricos em sua carreira, que começaram com a seleção saudita em Doha, capital do Catar.

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A seleção saudita perdeu para o Uzbequistão por 2 a 1, na partida disputada nesta terça-feira , no Estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar, em seu segundo amistoso nesta Data Fifa.

O jogo marcou o brilho de Firas Al-Buraikan, que fez o gol de empate da Arábia Saudita aos 23 minutos, depois de a equipe sair atrás no placar. O atacante aproveitou um cruzamento de Ahmed Al-Ghamdi e mandou para as redes com uma bela cabeçada.

O gol confirmou a ótima fase de Al-Buraikan com a seleção saudita no período recente. Foi o quarto que ele marcou pela Arábia Saudita nas duas últimas Datas Fifa.

O atacante do Al-Ahli foi o artilheiro da 27ª edição da Copa do Golfo, a "Khaleeji 27", com 3 gols, entre eles um na final contra os Emirados Árabes Unidos, além dos dois que marcou contra Omã na fase de grupos.

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O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou outra marca excepcional alcançada por Al-Buraikan com o gol contra o Uzbequistão: ele chegou ao 19º gol pela seleção saudita, em 80 partidas disputadas.

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Com esse número, o atacante igualou 3 dos maiores ídolos da história do futebol saudita, Nasser Al-Shamrani, Mohammed Al-Shalhoub e Taisir Al-Jassim, que também marcaram 19 gols pela seleção.

E não é só isso. Al-Buraikan está a apenas um gol de igualar o lendário Yousef Al-Thunayan, que marcou 20 gols pela seleção saudita, segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat".

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Além disso, o jogador de 26 anos segue se aproximando do posto de Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal e da seleção saudita, que é o maior artilheiro da geração atual, com 26 gols pela seleção. A diferença entre os dois é de apenas 7 gols.

O atacante do Al-Ahli também precisa de apenas 8 gols pela seleção para entrar na lista dos 10 maiores artilheiros da história da Arábia Saudita.

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O ranking é liderado por Majed Abdullah, ídolo do Al-Nassr, com 72 gols, 26 a mais que Sami Al-Jaber, ídolo do Al-Hilal, que ocupa a segunda posição com 46 gols. Em seguida aparece seu ex-companheiro de clube Yasser Al-Qahtani, com 42 gols.

Menos de 24 horas depois do gol histórico, Firas Al-Buraikan viaja nesta quarta-feira para Bangkok, capital da Tailândia, para participar da cerimônia de premiação dos melhores da Ásia, na qual disputa o prêmio de melhor jogador do continente.

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É verdade que Al-Buraikan enfrenta forte concorrência do compatriota Salem Al-Dawsari e também do goleiro iraniano Alireza Beiranvand, mas a maioria das apostas aponta para a conquista do prêmio pela primeira vez em sua carreira.

A cerimônia será realizada na quinta-feira, no Aksra Theatre King Power, que também sediou a premiação dos melhores da Ásia em 2017, com a entrega de prêmios em 19 categorias diferentes.

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Menos de 24 horas depois da cerimônia, Firas Al-Buraikan volta a Jeddah, mais precisamente ao Estádio Alinma, para disputar com o Al-Ahli o clássico contra o rival tradicional Al-Nassr, partida adiada da 9ª rodada da Roshn Saudi League.

Alguns relatos chegaram a questionar se Al-Buraikan teria condições de estar no clássico, sobretudo por causa das viagens seguidas em poucos dias, mas outras informações garantem que ele estará entre os relacionados do técnico holandês Marino Pušić.

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A partida será decisiva na briga das duas equipes pelo título. O Al-Ahli ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 21 pontos, somados em 7 vitórias e 4 derrotas, 9 pontos atrás do líder Al-Hilal.

Já o Al-Nassr é o terceiro colocado, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal, e atrás do Al-Qadisiya, segundo colocado, apenas no saldo de gols.