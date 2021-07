Giroud desafia "maldição da camisa 9" no Milan; veja Pato e outros que fracassaram

Olivier Giroud faz exames médicos no Milan. Francês assina por dois anos e usará a camisa de número nove após os donos do número fracassarem na década

No Milan, foi o dia de Olivier Giroud ser confirmado como novo reforço. O atacante do Chelsea, que chegou à cidade nesta quinta-feira, concluiu seus exames médicos no clube rossonero. Ele usará a camisa 9, uma camisa difícil para os atacantes milaneses após a despedida de Inzaghi.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O francês, pela manhã, foi à clínica 'La Madonnina' para realizar os testes rituais que antecedem a assinatura - prevista para a tarde - do contrato que o ligará ao clube e falou: "Como me sinto com essas cores? Perfeito".

Para Giroud, um acordo com o Milan na base de duas temporadas renderá de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada, com a opção de prorrogar por mais um ano o casamento entre o atacante transalpino e os rossoneros.

Nos planos da gestão rossonera, o agora ex-Chelsea vai aumentar o peso específico e o nível de experiência no setor ofensivo ao atuar como substituto de Ibrahimovic, também com vistas ao retorno à Liga dos Campeões.

Como mencionado, Giroud será o novo número 9 do Milan: depois da década histórica de Inzaghi, os rossoneri nunca encontraram um líder nesse sentido. De Higuaín a Piatek, passando por Alexandre Pato, Lapadula, Mandzukic, Andrè Silva, Luiz Adriano, Fernando Torres, Destro e Matri, ninguém deixou uma lembrança positiva entre os torcedores rossoneri.