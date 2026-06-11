Gigante inglês volta suas atenções para Lewandowski... mas há um obstáculo para a conclusão do negócio

O Manchester United está avaliando a possibilidade de contratar o experiente atacante polonês Robert Lewandowski durante a atual janela de transferências, aproveitando a disponibilidade do jogador para uma transferência a título gratuito após o término de sua passagem pelo Barcelona.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a diretoria dos “Red Devils” acompanha de perto a situação de Lewandowski, já que o clube busca um atacante com vasta experiência e capaz de contribuir imediatamente, ao lado do esloveno Benjamin Sesko, no projeto ofensivo da equipe.

O jogador da seleção polonesa é muito apreciado nos bastidores de Old Trafford, especialmente após a trajetória de destaque que teve no Barcelona, onde disputou 193 partidas e marcou 120 gols ao longo de quatro temporadas.

Além disso, a oportunidade de viver uma nova experiência na Premier League pode ser um fator de atração para Lewandowski, que nunca jogou na "Premier League" durante sua carreira profissional.

No entanto, a negociação parece longe de ser concluída no momento, já que as exigências financeiras do jogador constituem o principal obstáculo para sua concretização.

Relatos indicam que os dirigentes do Manchester United não parecem dispostos a oferecer a ele um salário semelhante ao que recebia no Barcelona, o que levou a uma desaceleração nas negociações e manteve o caso aberto a todas as possibilidades.

O interesse em Lewandowski não se limita apenas ao clube inglês, já que vários clubes da liga americana acompanham de perto sua situação, com destaque para o Chicago Fire, além do interesse de clubes da liga saudita, que têm capacidade para apresentar ofertas financeiras gigantescas.

Diante das diversas opções disponíveis para o experiente atacante polonês, seu futuro permanece incerto, enquanto as previsões indicam que sua decisão final pode demorar várias semanas antes que seu próximo destino seja definido.