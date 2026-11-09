Com o passar dos últimos meses da atual temporada, Martín Zubimendi se tornou candidato a deixar o Arsenal, diante da necessidade do clube de vender alguns de seus jogadores para equilibrar suas contas financeiras.

O meio-campista espanhol desponta entre os nomes cotados para sair, com o interesse do Atlético de Madrid em contratá-lo.

De acordo com o jornal espanhol "As", o Atlético de Madrid é um dos principais clubes interessados na contratação de Zubimendi, aproveitando as boas relações entre os dois clubes, além do desejo do jogador de recuperar seu espaço e sentir-se importante dentro da equipe.

O Arsenal precisa gerar liquidez financeira o mais rápido possível, pois, apesar da temporada bem-sucedida que a equipe realiza sob o comando de Mikel Arteta, as contas financeiras não andam da forma desejada.

O clube planeja renovar o contrato de apenas três de seus jogadores titulares, considerados elementos indispensáveis no elenco, enquanto o restante dos atletas ficará disponível para venda, a fim de melhorar a situação econômica e dar continuidade à mesma linha adotada pelo clube com Gabriel Martinelli, que se transferiu para o Al Hilal, da Arábia Saudita, por cerca de 70 milhões de euros.

Diante dessas circunstâncias, espera-se que diversos jogadores mudem de destino nos próximos meses, entre eles Viktor Gyökeres, Mikel Merino e Zubimendi, além de outros nomes.

O Atlético de Madrid deseja aproveitar a atual turbulência dentro do Arsenal para agarrar a oportunidade de contratar o jogador, já que Zubimendi representa um alvo antigo do clube madrilenho.

O Atlético já havia tentado sondar a possibilidade de contratá-lo quando ele era jogador da Real Sociedad, chegando inclusive a fazer contato com seu entorno para conhecer sua posição, mas o atleta já havia chegado, àquela altura, a um acordo com o clube do norte de Londres.

Agora, porém, após um início de temporada que não ficou livre de tropeços, Zubimendi se tornou um dos nomes cotados para deixar o Emirates Stadium em um futuro próximo, não por uma queda em seu comprometimento ou por falta de qualidade, mas sim em decorrência da necessidade financeira que se impõe ao clube inglês.

Ao contrário da temporada passada, durante a qual permaneceu, até março, como concorrente ao prêmio de melhor contratação da Premier League, o papel de Zubimendi recuou de forma notável, a ponto de ele se tornar uma das opções reservas no elenco da equipe.

A contratação de Bruno Guimarães, que se adaptou rapidamente à equipe campeã da Premier League, veio para aumentar ainda mais a dificuldade de Zubimendi conseguir chances de jogar, já que ele não tem mais praticamente espaço para disputar uma vaga de titular.

O jogador participou de apenas 380 minutos distribuídos em 12 partidas desde o início da atual temporada, e disputou uma partida completa apenas uma vez, diante do Slavia Praga, pela Liga dos Campeões, enquanto as demais participações se limitaram a minutos reduzidos — um saldo fraco para um atleta pelo qual o Arsenal gastou 60 milhões de euros em sua contratação há menos de dois anos.

O Arsenal busca recuperar o valor do investimento que fez para contratar o meio-campista espanhol, enquanto as boas relações entre os dois clubes parecem ser um fator que pode facilitar a conclusão do negócio, sobretudo porque o caso de Julián Álvarez, que registrou movimentações no último verão, ainda está presente nos corredores do Emirates Stadium.

Com base nisso, não parece descartado que o Arsenal conceda ao Atlético de Madrid um desconto no valor do negócio durante o período do Natal, mas a conclusão das negociações certamente não será fácil, apesar do desejo e do entusiasmo do clube madrilenho em fechar a contratação.