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O Real Betis pagou o preço do desgaste provocado pela disputa da Champions League e perdeu em casa para o Rayo Vallecano por 1 a 0, pela 14ª rodada de La Liga.

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Segundo o jornal Sport, o time do técnico Manuel Pellegrini começou a partida de forma modesta e foi melhorando aos poucos, mas sofreu com a falta de continuidade e não conseguiu marcar nenhum gol.

Os jogadores do Real Betis alternaram bons momentos com períodos em que faltaram clareza e eficiência no ataque, e nunca encontraram a maneira certa de impor um domínio de fato sobre o time madrilenho.

Sem força física e sem inspiração, o Real Betis foi derrubado por um gol de Jorge de Frutos. Depois disso, o time passou a jogar de forma cada vez mais desorganizada e não conseguiu se recuperar do golpe sofrido diante do visitante.

Na verdade, os jogadores do Real Betis não conseguiram sequer ameaçar o gol do Rayo Vallecano nos minutos finais da partida.

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O marroquino Abdessamad Ezzalzouli, astro do Real Betis, não fugiu a esse quadro, embora seja um jogador capaz de criar perigo com jogadas individuais e um dos responsáveis por inflamar os companheiros do setor ofensivo quando as coisas se complicam.

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Ezzalzouli completou 3 dribles em 6 tentativas, mas errou os cinco cruzamentos que fez e não acertou nenhuma finalização no gol.

O Real Betis não conseguiu buscar o empate, o que fez Ezzalzouli sair gradualmente do clima da partida.

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O jogador marroquino recebeu cartão amarelo aos 78 minutos e, depois do apito final, se envolveu em uma breve confusão.

As câmeras da Movistar flagraram a enorme irritação de Ezzalzouli, que chegou a fazer gestos com as mãos como se estivesse marcando um encontro com alguns adversários no vestiário, depois de uma discussão com vários jogadores do time madrilenho.

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Ainda não se sabe o que provocou o desentendimento, que terminou sem nenhuma punição da arbitragem ao jogador marroquino ou a qualquer atleta do Rayo Vallecano, mas o episódio mostrou o tamanho da frustração que tomou conta de Ezzalzouli.

Apesar da derrota, a terceira do Real Betis em La Liga, o time se manteve na quarta colocação, com 27 pontos.