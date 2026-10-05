Georgina Rodríguez, esposa do craque português Cristiano Ronaldo, apagou uma publicação em sua conta nas redes sociais que continha duras críticas ao técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, em meio à crise que estourou entre o treinador e o capitão da equipe e que levou Ronaldo a deixar a concentração de Portugal durante a Data Fifa.

Georgina havia compartilhado uma publicação que trazia declarações atribuídas a Sir Alex Ferguson, lendário ex-técnico do Manchester United, que já comandou Ronaldo, criticando a forma como Jesus lidou com o astro português.

No entanto, as citações que circulavam se revelaram falsas e não procedentes de Ferguson, antes de Georgina apagar a publicação.

A publicação apagada continha uma frase atribuída a Ferguson que dizia: "Se Jesus sabia no fundo que não pretendia utilizá-lo, por que o convocou? Para afirmar seu controle? Isso não é autoridade, é insegurança".

A publicação trazia também outra frase polêmica a respeito de Jesus, na qual se lia: "Não sei como esse homem pode carregar o nome de Cristo".

O episódio surge em meio à tensão que se instalou entre Ronaldo e Jesus, que terminou com a saída repentina do capitão da seleção da concentração de Portugal, antes de o treinador afirmar, após a vitória sobre a Noruega e a classificação às quartas de final da Liga das Nações, que o que aconteceu não passou de um "mal-entendido", abrindo a porta para o retorno de Ronaldo à seleção no futuro.

Edu Aguirre, amigo de Ronaldo, também falou sobre a crise, acusando Jesus de ter "traído" o capitão da seleção, num momento em que o clima em torno do astro português continua a gerar polêmica.