Georgina ataca Jesus usando declaração falsa de Ferguson

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, entrou na linha de frente da crise que explodiu entre o astro português e o técnico da seleção de seu país, Jorge Jesus, ao direcionar uma crítica mordaz ao treinador por meio de sua conta no Instagram, apagando a publicação minutos depois.

O comentário de Georgina veio na noite de ontem, sábado, em uma publicação que continha uma declaração falsa atribuída a Sir Alex Ferguson, ex-técnico de Ronaldo no Manchester United.

A declaração falsa dizia: "Se Jorge Jesus sabia no fundo que não pretendia utilizá-lo (Ronaldo), então por que o convocou? Para tomar uma posição? Isso não é autoridade, é falta de confiança".

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Georgina comentou em espanhol: "Não sei como esse homem carrega o nome de Cristo", em uma clara alusão ao nome do treinador, "Jesus". Mas ela apagou a publicação minutos depois, após receber diversas reações negativas.

O jornal português "A Bola" esclareceu que a publicação original pertence à página "Hispanic Sports Media", sem qualquer fonte confiável que confirme a veracidade da declaração atribuída a Ferguson, uma vez que nenhum dos grandes veículos de imprensa europeus a divulgou.

As raízes da crise

A crise estourou após a vitória de Portugal sobre a Noruega (2 a 1), no domingo, 27 de setembro, pela Liga das Nações da Europa, quando Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante toda a partida.

Apesar de "o Dom" ter feito aquecimento durante o segundo tempo, Jesus decidiu não utilizá-lo, após ter planejado fazê-lo inicialmente devido à atuação de Gonçalo Ramos.

A tensão aumentou nos dias seguintes, já que o astro do Al-Nassr saudita faltou a uma sessão de treino em Malmö, na Suécia, o que levou o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, a se deslocar antecipadamente para a concentração da seleção.

A crise atingiu seu ápice no dia 30 de setembro, quando Ronaldo anunciou a saída da concentração da seleção em Copenhague, após a coletiva de imprensa de Jesus antes do confronto com a Dinamarca, e depois de uma conversa com o presidente da federação. O ex-astro do Real Madrid escreveu no Instagram: "No momento certo, direi a verdade a todos os portugueses".

Vale lembrar que Jesus já havia treinado Ronaldo no Al-Nassr saudita. A seleção portuguesa enfrenta a Noruega novamente, na noite de hoje, domingo, no Porto, na ausência de seu capitão histórico.



