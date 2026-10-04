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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Georgina ataca Jesus usando declaração falsa de Ferguson

Portugal x Noruega
Portugal
Noruega
Liga das Nações A
Al-Nassr
C. Ronaldo
J. Jesus
Manchester United x Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League
Portugal
Noruega
Arábia Saudita
England

Cristiano Ronaldo entrou em uma crise sem precedentes com seu técnico

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, entrou na linha de frente da crise que explodiu entre o astro português e o técnico da seleção de seu país, Jorge Jesus, ao direcionar uma crítica mordaz ao treinador por meio de sua conta no Instagram, apagando a publicação minutos depois.

O comentário de Georgina veio na noite de ontem, sábado, em uma publicação que continha uma declaração falsa atribuída a Sir Alex Ferguson, ex-técnico de Ronaldo no Manchester United.

A declaração falsa dizia: "Se Jorge Jesus sabia no fundo que não pretendia utilizá-lo (Ronaldo), então por que o convocou? Para tomar uma posição? Isso não é autoridade, é falta de confiança".

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Georgina comentou em espanhol: "Não sei como esse homem carrega o nome de Cristo", em uma clara alusão ao nome do treinador, "Jesus". Mas ela apagou a publicação minutos depois, após receber diversas reações negativas.

O jornal português "A Bola" esclareceu que a publicação original pertence à página "Hispanic Sports Media", sem qualquer fonte confiável que confirme a veracidade da declaração atribuída a Ferguson, uma vez que nenhum dos grandes veículos de imprensa europeus a divulgou.

As raízes da crise

A crise estourou após a vitória de Portugal sobre a Noruega (2 a 1), no domingo, 27 de setembro, pela Liga das Nações da Europa, quando Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante toda a partida.

Apesar de "o Dom" ter feito aquecimento durante o segundo tempo, Jesus decidiu não utilizá-lo, após ter planejado fazê-lo inicialmente devido à atuação de Gonçalo Ramos.

A tensão aumentou nos dias seguintes, já que o astro do Al-Nassr saudita faltou a uma sessão de treino em Malmö, na Suécia, o que levou o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, a se deslocar antecipadamente para a concentração da seleção.

A crise atingiu seu ápice no dia 30 de setembro, quando Ronaldo anunciou a saída da concentração da seleção em Copenhague, após a coletiva de imprensa de Jesus antes do confronto com a Dinamarca, e depois de uma conversa com o presidente da federação. O ex-astro do Real Madrid escreveu no Instagram: "No momento certo, direi a verdade a todos os portugueses".

Vale lembrar que Jesus já havia treinado Ronaldo no Al-Nassr saudita. A seleção portuguesa enfrenta a Noruega novamente, na noite de hoje, domingo, no Porto, na ausência de seu capitão histórico.


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