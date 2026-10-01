Georgina apoia Cristiano com mensagem de uma só palavra

Georgina Rodríguez apoiou seu marido Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, após sua crise com o técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, e sua saída da concentração da equipe, viajando para a Espanha.

Cristiano deixou a concentração de Portugal minutos depois da entrevista coletiva do treinador Jorge Jesus, que disse que não mudaria suas decisões técnicas por causa de um único jogador, e que Ronaldo não começaria como titular diante da Dinamarca.

Por sua vez, Georgina entrou em cena, apoiando Cristiano com uma mensagem curta por meio de suas contas nas redes sociais.

Georgina publicou uma foto dela com Cristiano em uma das festas, aplaudindo-o, e escreveu na legenda: "O melhor".

Vale lembrar que Cristiano desejou boa sorte à seleção e a todos os jogadores em uma mensagem curta na qual anunciou sua saída da concentração.

Cristiano prometeu revelar a verdade no momento oportuno.



