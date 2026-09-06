Segundo Menno Geelen, não há nada de verdade em dizer que Jordi Cruijff trabalha de forma solitária no Ajax. O Het Parool publicou isso recentemente, mas o diretor-geral descarta esse tipo de rumor como bobagem.

"Não me identifico com essa imagem", enfatiza Geelen em uma longa entrevista ao De Telegraaf. "Jordi é justamente um jogador de equipe. Eu mesmo falei com ele praticamente todos os dias nos últimos meses, sobre todo tipo de assunto."

Segundo Geelen, Cruijff costuma justamente se reunir com frequência com outros membros da diretoria do Ajax. "Jordi também conversa muito com o nosso diretor financeiro, Shashi Baboeram Panday. E ele envolve Daniel de Ridder e Siem de Jong, que estão se desenvolvendo como gestores técnicos."

O diretor-geral do Ajax prossegue: "Eles transitam com a mesma facilidade entre a equipe de observação e o lado do futebol quanto o lado administrativo do clube. Jordi também troca muitas ideias com o treinador, outras pessoas da comissão e com o comissário do futebol."

Cruijff já levou vários jogadores ao Ajax, o que faz com que aqui e ali surjam comparações com Sven Mislintat. O ex-diretor técnico gastou milhões em 2023 com novos jogadores, que em muitos casos não renderam em Amsterdã.

"As críticas e as perguntas eram compreensíveis naquela época", reconhece Geelen, admitindo que a política de transferências daquele período esteve longe do ideal. "O período Mislintat foi amplamente avaliado, inclusive de forma externa. Disso surgiu, entre outras coisas, que o eixo do futebol dentro da organização não estava em ordem. Isso foi corrigido. Todo o processo de transferências também foi reavaliado e melhorado."

"No período Mislintat, eu talvez tivesse uma responsabilidade diferente como diretor comercial, mas me sentia responsável. Agora faz pouco sentido continuar se detendo por muito tempo naquele período específico ou em outros dirigentes ou treinadores individuais que saíram", conclui Geelen.