Gavi: Gosto das declarações de Mourinho, e Flick é muito alemão

Gavi, jogador do Barcelona, demonstrou admiração pela personalidade do português José Mourinho, treinador do Real Madrid, ressaltando que gosta de enfrentar técnicos que têm uma personalidade forte e apaixonada, em declarações à rede "ESPN" antes do confronto diante do Real Madrid no Clássico, amanhã, domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada de LaLiga.

Em resposta a uma pergunta sobre se as declarações de Mourinho o incomodam, Gavi disse: "Não, sinceramente, eu gosto quando ele fala. Eu gosto desse tipo de treinador".

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E quando perguntado se estava se referindo aos treinadores de personalidade apaixonada e forte, respondeu: "Sim, gosto desse tipo de treinador, e também gosto de enfrentar Mourinho como adversário. Eu o respeito muito, então as declarações dele não me incomodam em absoluto".

"Muito alemão"

E sobre o estilo de Hansi Flick, treinador da equipe catalã, em lidar com os jogadores antes dos grandes jogos, Gavi disse: "O Flick se afeta muito quando as coisas não saem conforme o plano traçado para a equipe. Por exemplo, quando tivemos que ficar em Sevilha por causa das condições climáticas, ele ficou extremamente incomodado, porque é muito alemão nesse aspecto, e não gosta que as coisas fujam do plano".

E acrescentou: "Ele se preocupa muito com os jogadores, e quer sempre que todos estejam 100% prontos, e que recebam os cuidados e o descanso suficientes. Como ele disse nos últimos dias, sofremos com um grande desgaste físico e mental, mas temos que nos adaptar a isso, porque disputamos jogos consecutivos com intervalos curtos, e essa é a natureza do futebol e da temporada".

E prosseguiu o meio-campista espanhol: "Acredito que o que mais o afeta (Flick) é os jogadores não terem descanso suficiente".



