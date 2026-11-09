A difícil vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid representou um grande impulso moral para os jogadores do Blaugrana, algo confirmado por Gavi, estrela do Barça, após a partida no estádio Wanda Metropolitano. Gavi falou à mídia do Barcelona e não hesitou em ressaltar a importância da vitória, especialmente diante do forte desempenho da equipe no segundo tempo.

Ele disse: "Foi uma vitória extremamente importante para nós. Foi uma partida decisiva para a equipe, e estamos muito felizes por conquistá-la. Eles tiveram chances, mas tudo se resume a fazer os gols. Soubemos aproveitar nossas oportunidades, e estamos orgulhosos da vitória de hoje".

E prosseguiu: "É uma vitória que veio graças a todos. Dominamos o segundo tempo de forma excelente. Conduzimos bem a partida, e isso é importante para nós, como jogadores jovens. Melhoramos em vários aspectos. Estou muito feliz pela equipe".

Gavi também não hesitou em apontar que o Atlético de Madrid é "um adversário teimoso, porque eles sabem jogar bem contra nós".

E completou: "Eles provaram isso novamente hoje. Têm as ferramentas necessárias para nos causar grandes danos. Essas partidas contra o Atlético são muito difíceis. É como uma guerra, porque o clima nelas é tenso, na verdade o mais tenso da Europa. Era muito importante para nós conquistar a vitória".