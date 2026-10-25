Gavi, jogador do Barcelona, afirmou estar pronto para lutar com todas as forças no confronto contra o Real Madrid, no aguardado El Clásico no estádio Camp Nou, enfatizando que a ausência de Vinícius Júnior e Dani Ceballos não afetará sua motivação para o duelo.

Vale lembrar que as partidas do El Clásico sempre registraram momentos de tensão, e Gavi é um dos jogadores que apreciam esse tipo de confronto e não hesitam em defender seus companheiros.

O meio-campista espanhol se envolveu em diversas desavenças com jogadores do Real Madrid, além dos repetidos embates com Vinícius Júnior, mas este confronto não terá novos atritos entre eles por causa da ausência do jogador brasileiro.

Gavi também já havia se desentendido com seu compatriota Dani Ceballos, que deixou o Real Madrid rumo ao Real Betis.

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Gavi disse, em declarações à rede "ESPN": "A partida será menos emocionante com a ausência de Vinícius e Ceballos? Não me importo com isso. É o Real Madrid, e vou lutar com todas as forças, independentemente dos jogadores que estiverem em campo. Pode haver jogadores de quem gosto mais do que de outros, ou de quem não gosto, mas não considero ninguém meu amigo dentro de campo".

E acrescentou o jogador do Barcelona: "Tudo o que desejo é dar à torcida a vitória que ela merece no El Clásico".