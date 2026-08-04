Desde a histórica dobradinha de campeonato e título da Copa na temporada 2020/21, o Besiktas perdeu gradualmente contato com os rivais da cidade Galatasaray e Fenerbahce. Desde então, o time não conseguiu mais uma colocação melhor do que o terceiro lugar. Também na temporada passada, o Besiktas não teve qualquer papel na disputa pelo título e encerrou a campanha na quarta posição. Isso agora deve mudar.

Para isso, as Águias Negras realmente abriram os cofres nesta atual janela de verão. Por Dogan Alemdar, Ilhan Fakili e o ex-goleiro do Bayern Alexander Nübel, o gigante turco gastou cerca de 11 milhões de euros. O lateral-esquerdo Kassoum Ouattara, do Monaco, custou oito milhões de euros, enquanto Leandro Trossard, do campeão inglês Arsenal, exigiu 18 milhões de euros. A maior quantia, porém, foi consumida por Orkun Kökcü: inicialmente apenas emprestado pelo Benfica Lisboa, o meio-campista se transferiu em definitivo para o Besiktas após a temporada por obrigação de compra. O volume total, incluindo bônus, pode chegar a 30 milhões de euros, o que representa um novo recorde do clube.

Somou-se a isso a transferência sem custos do ex-jogador do Dortmund Salih Özcan, embora outras contratações ainda possam chegar. O superastro Mohamed Salah também está na lista de desejos. No total, os gastos já somam neste momento cerca de 67 milhões de euros, algo que o Besiktas nunca havia investido antes em um único verão, além de ter superado pela primeira vez a marca dos 60 milhões.

A isso, porém, se contrapõem apenas receitas modestas: com vendas, o clube arrecadou até agora nem 10 milhões de euros. Ernest Muci se transferiu para o Trabzonspor por 8,5 milhões de euros, enquanto Gökhan Sazdagi rendeu apenas 200 mil euros.

Gastos gigantes apesar das dívidas: a arriscada política de transferências do Besiktas

Tudo indica que o Besiktas também fechará esta janela de transferências no vermelho. Para o 16 vezes campeão turco, isso já deixou de ser um caso excepcional há muito tempo. Desde a temporada 2020/21, o clube registrou em todas as temporadas gastos com transferências superiores às receitas, e o déficit cresceu de forma contínua. Enquanto o prejuízo em 2021/22 ainda era de cerca de quatro milhões de euros, mais recentemente ele já estava em quase 28 milhões de euros.

As consequências dessa política de transferências e gastos já se refletem claramente na situação financeira do Besiktas. Segundo relatos da imprensa, as dívidas do clube agora somam cerca de 360 milhões de euros. Os altos gastos com transferências contribuem com sua parte, mas o peso maior vem dos custos permanentemente elevados com pessoal, além da carga de juros de empréstimos já existentes.

Justamente os custos de financiamento se tornaram um problema considerável para o Besiktas. "A carga anual de juros do nosso clube, que chega a quase 50 milhões de euros, é o maior obstáculo para o nosso sucesso. Com esse valor, seria possível montar um time de futebol completamente novo", enfatizou o presidente do clube, Serdal Adali. Já em junho de 2025, ele alertou em uma assembleia geral para a dinâmica das dívidas: "Atualmente, o Besiktas paga 125 mil euros por dia em juros, 4 milhões de euros por mês e cerca de 50 milhões de euros por ano. Quando a reunião da diretoria terminar, o endividamento do Besiktas já terá aumentado em mais cinco milhões de liras turcas."

Nos últimos anos, a diretoria do clube, assim como numerosos outros gigantes turcos, apostou cada vez mais em transferências de renome e esperou por sucesso esportivo imediato. O efeito desejado não veio, mas o peso financeiro permaneceu. Principalmente a estrutura salarial foi fortemente pressionada por isso. Rafa Silva (2024–2026 no Besiktas) teria recebido impressionantes 10 milhões de euros por ano, incluindo bônus, e Ciro Immobile também ganhou um pacote lucrativo em seu período no Besiktas. Tammy Abraham e Wilfred Ndidi teriam faturado mais de cinco milhões de euros por ano. Também os principais reforços atuais, como Trossard e Nübel, recebem contratos de alto valor.

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Besiktas trocou de treinador 13 vezes desde 2020

Mas não é apenas o elenco que pesa constantemente nas finanças. Na posição de treinador, os custos também foram altos por causa das frequentes mudanças. Desde 2020, o Besiktas trocou de técnico nada menos que 13 vezes, e alguns até retornaram mais de uma vez. Mais recentemente, o clube se separou de Sergen Yalcin pela segunda vez, o técnico campeão de 2020/21, antes de Vincenzo Italiano assumir em junho. As numerosas demissões se acumularam em altas indenizações.

Apesar das custosas decisões de pessoal, o Besiktas segue teimosamente fiel à sua estratégia. Esse caminho também é possível porque há perspectiva de alívio financeiro. Um papel central nisso é desempenhado pelo chamado projeto Dikilitas, que Adali exaltou como "a maior fonte de receita da história do Besiktas". Mas o que está por trás do plano?

Como Galatasaray e Fenerbahce: um projeto imobiliário é a salvação do Besiktas?

Com o projeto Dikilitas, o clube tradicional leva adiante um empreendimento imobiliário multimilionário que deve assegurar no longo prazo o futuro financeiro. O conceito se baseia em um terreno no bairro central de Dikilitas, em Istambul, perto da sede do clube e do estádio. Até agora, a área quase não era utilizada economicamente. Em cooperação com a empresa estatal imobiliária Emlak Konut GYO, devem ser construídos ali imóveis residenciais e comerciais. A autorização necessária já foi concedida em abril de 2025. Para o Besiktas, o acordo é, de todo modo, um verdadeiro alívio. Em vez de ativos mortos, o clube poderá no futuro obter receitas na casa de cerca de 200 milhões de euros com a comercialização dos imóveis de luxo.

O presidente Adali vê nesses projetos uma razão essencial para o fato de o Besiktas ter ficado para trás em relação a Galatasaray e Fenerbahce nos últimos tempos. "Nossos rivais eternos geraram receitas durante anos com projetos imobiliários. Nós, por outro lado, assistimos. Agora estamos corrigindo esse erro", declarou Adali.

O presidente também destacou a importância dessas fontes de receita para o planejamento do elenco: "Jogadores estrelados são contratados por meio desses projetos. Nossos rivais pagam os salários de seus jogadores com as receitas desses projetos. Nós vamos fazer exatamente o mesmo."

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Presidente Adali: "No futuro, voltaremos a disputar títulos"

Além de Dikilitas, Adali anunciou mais passos para melhorar a situação financeira. O BJK Plaza, atualmente vazio, deve ser alugado para uma rede internacional de hotéis. Com isso, as receitas anuais de aluguel poderiam subir para cerca de 3,5 milhões de euros. Também no terreno em Fulya teria sido negociado um novo contrato de aluguel em favor do clube, informou Adali.

Além disso, a participação do clube aumentou de 51 para 70 por cento por meio de um aumento de capital na Besiktas Football Investments Inc. Segundo Adali, isso permitiu quitar dívidas no valor de 35 milhões de euros, sem que dinheiro fosse retirado dos cofres do clube.

Para o futuro, o Besiktas aposta, portanto, nos projetos anunciados e em uma reorientação financeira. Adali se mostra convencido de que o caminho adotado pode trazer de volta o sucesso no longo prazo: "Se iniciarmos esses projetos, não apenas resolveremos nossos problemas com dívidas, como também montaremos equipes que poderão disputar títulos no futuro."