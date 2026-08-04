Desde a histórica dobradinha de campeonato e título da Copa na temporada 2020/21, o Besiktas perdeu gradualmente contato com os rivais da cidade, Galatasaray e Fenerbahce. Desde então, não conseguiu mais uma colocação melhor do que o terceiro lugar. Também na temporada passada, o Besiktas não teve papel na corrida pelo título e terminou a campanha na quarta posição. Isso agora deve mudar.

Para isso, as Águias Negras realmente abriram os cofres no mercado de transferências neste verão. Por Dogan Alemdar, Ilhan Fakili e o ex-goleiro do Bayern Alexander Nübel, o gigante turco gastou cerca de 11 milhões de euros. O lateral-esquerdo Kassoum Ouattara, do Monaco, custou 8 milhões de euros, enquanto Leandro Trossard, do campeão inglês Arsenal, exigiu 18 milhões de euros. O maior valor, porém, foi consumido por Orkun Kökcü: inicialmente apenas emprestado pelo Benfica, o meio-campista se transferiu em definitivo para o Besiktas após a temporada por obrigação de compra. O volume total, incluindo bônus, pode chegar a 30 milhões de euros, o que marca um novo recorde do clube.

Também houve a transferência sem custos do ex-jogador do Dortmund Salih Özcan, embora mais reforços ainda possam chegar. Até o astro Mohamed Salah está na lista de desejos. No total, os gastos já somam neste momento cerca de 67 milhões de euros - nunca antes o Besiktas investiu tanto em um verão e, além disso, também ultrapassou pela primeira vez a marca dos 60 milhões.

Em contrapartida, há apenas receitas modestas: com vendas, o clube arrecadou até agora menos de 10 milhões de euros. Ernest Muci se transferiu para o Trabzonspor por 8,5 milhões de euros, enquanto Gökhan Sazdagi rendeu apenas 200 mil euros.

Gastos enormes apesar das dívidas: a arriscada política de transferências do Besiktas

Tudo indica que o Besiktas também fechará esta janela de transferências no vermelho. Para o 16 vezes campeão turco, isso há muito tempo deixou de ser exceção. Desde a temporada 2020/21, o clube registrou em todas as temporadas gastos com transferências maiores do que as receitas, e o déficit cresceu de forma constante. Enquanto o prejuízo em 2021/22 ainda era de cerca de 4 milhões de euros, por último já estava em quase 28 milhões de euros.

As consequências dessa política de transferências e gastos já se refletem claramente na situação financeira do Besiktas. Segundo relatos da imprensa, as dívidas do clube agora somam cerca de 360 milhões de euros. Os altos gastos com transferências certamente contribuem para isso, mas o peso maior vem dos custos permanentemente elevados com pessoal e da carga de juros dos empréstimos existentes.

Justamente os custos de financiamento se tornaram um problema considerável para o Besiktas. "A carga anual de juros do nosso clube, que chega a quase 50 milhões de euros, é o maior obstáculo para o nosso sucesso. Com essa quantia, seria possível montar um time de futebol completamente novo", enfatizou o presidente do clube, Serdal Adali. Já em junho de 2025, ele alertou em uma assembleia geral para a dinâmica das dívidas: "Atualmente, o Besiktas paga 125 mil euros por dia em juros, 4 milhões de euros por mês e cerca de 50 milhões de euros por ano. Quando a reunião da diretoria terminar, o endividamento do Besiktas já terá aumentado em mais cinco milhões de liras turcas."

Nos últimos anos, a diretoria do clube, assim como vários outros grandes clubes turcos, apostou cada vez mais em transferências de impacto e esperou sucesso esportivo imediato. O efeito desejado não veio, mas o peso financeiro permaneceu. Principalmente a estrutura salarial foi fortemente pressionada por isso. Rafa Silva (2024–2026 no Besiktas) teria recebido nada menos que 10 milhões de euros por ano, incluindo bônus, enquanto Ciro Immobile também recebeu um pacote lucrativo durante sua passagem pelo Besiktas. Tammy Abraham e Wilfred Ndidi teriam embolsado supostamente mais de 5 milhões de euros por ano. Também os principais reforços atuais, como Trossard e Nübel, recebem contratos de alto valor.

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Besiktas trocou de técnico 13 vezes desde 2020

Mas não é apenas o elenco que pesa constantemente nas finanças. Também no cargo de treinador surgiram altos custos por causa das trocas frequentes. Desde 2020, o Besiktas trocou de técnico nada menos do que 13 vezes, e alguns até voltaram mais de uma vez. Mais recentemente, o clube se separou de Sergen Yalcin pela segunda vez (técnico campeão de 2020/21), antes de Vincenzo Italiano assumir em junho. As inúmeras demissões resultaram em altas indenizações.

Apesar das custosas decisões de pessoal, o Besiktas mantém sua estratégia de forma teimosa. Esse caminho também é possível porque há perspectiva de alívio financeiro. Um papel central nisso é desempenhado pelo chamado projeto Dikilitas, que Adali promoveu como "a maior fonte de receita da história do Besiktas". Mas o que está por trás do plano?

Como Galatasaray e Fenerbahce: um projeto imobiliário é a salvação do Besiktas?

Com o projeto Dikilitas, o clube tradicional leva adiante um empreendimento imobiliário milionário que deve garantir a longo prazo o futuro financeiro. O conceito se baseia em um terreno no bairro central de Dikilitas, em Istambul, perto da sede do clube e do estádio onde manda seus jogos. A área até agora quase não era utilizada economicamente. Em cooperação com a estatal imobiliária Emlak Konut GYO, deverão surgir ali imóveis residenciais e comerciais. A autorização necessária já foi concedida em abril de 2025. Para o Besiktas, o acordo é, em todo caso, um verdadeiro alívio. Em vez de ativos mortos, o clube pode futuramente receber receitas na casa de cerca de 200 milhões de euros com a comercialização dos imóveis de luxo.

O presidente Adali vê em projetos como esse uma razão essencial para o fato de o Besiktas ter ficado para trás em relação a Galatasaray e Fenerbahce nos últimos tempos. "Nossos rivais eternos geraram receitas por anos com projetos imobiliários. Nós, por outro lado, ficamos assistindo. Agora estamos corrigindo esse erro", declarou Adali.

O presidente também destacou a importância dessas fontes de receita para o planejamento do elenco: "Jogadores estrela são contratados por meio desses projetos. Nossos rivais pagam os salários de seus jogadores com as receitas desses projetos. Nós vamos fazer exatamente o mesmo."

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Presidente Adali: "No futuro, voltaremos a disputar títulos"

Além de Dikilitas, Adali anunciou mais medidas para melhorar a situação financeira. O BJK Plaza, que está vazio, deverá ser alugado para uma rede internacional de hotéis. Com isso, as receitas anuais de aluguel poderão subir para cerca de 3,5 milhões de euros. Também no caso do terreno em Fulya, um novo contrato de aluguel teria sido negociado em favor do clube, informou Adali.

Além disso, a participação do clube aumentou de 51 para 70 por cento por meio de um aumento de capital na Besiktas Football Investments Inc.. Segundo Adali, com isso foi possível quitar dívidas no valor de 35 milhões de euros sem que dinheiro fosse retirado dos cofres do clube.

Para o futuro, o Besiktas aposta, portanto, nos projetos anunciados e em um reposicionamento financeiro. Adali se mostra convencido de que o caminho adotado pode trazer o sucesso de volta no longo prazo: "Se iniciarmos esses projetos, não só vamos resolver nossos problemas de dívida, como também montar times que no futuro possam disputar títulos."