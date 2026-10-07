O show de luzes e drones que deu início à cerimônia de homenagem a Lionel Messi após sua partida de despedida com a Argentina resultou em uma das imagens mais constrangedoras daquela noite.

Messi disputou sua última partida com a camisa da Argentina na madrugada desta quarta-feira e contribuiu para uma ampla vitória em amistoso contra Benin (3 a 0), marcando um gol e dando duas assistências.

Enquanto todos tinham os olhos voltados para o céu, incluindo os 85 mil espectadores no estádio Monumental e o próprio Leo, a primeira imagem exibida no ar foi o logotipo e o nome de um dos patrocinadores da Federação Argentina de Futebol, segundo informou o jornal espanhol "AS".

O jornal acrescentou que o truque comercial barato da Federação Argentina de Futebol (AFA) durante um momento tão emocionante deixou Messi perplexo e irritou a torcida, que não hesitou em soltar vaias das arquibancadas.

E prosseguiu: "Mesmo neste dia tão importante, a Federação Argentina de Futebol não conseguiu abrir mão de sua ganância para lucrar com uma parte da homenagem em que Messi era o único foco das atenções, sem ninguém mais".

E completou: "Por cerca de dez segundos, apareceu o logotipo de uma corretora de seguros que patrocina a Federação Argentina de Futebol, seguido de seu nome. Esse anúncio teve um efeito negativo, pois a Argentina ficou furiosa com a desvalorização da imagem de Messi em um momento como esse".

A conta da seguradora nas redes sociais chegou a ser obrigada a desativar os comentários de suas publicações por causa da enxurrada de insultos, reclamações e protestos que recebeu, assim como fez a Federação Argentina de Futebol.















