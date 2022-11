Gana x Suíça: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Equipes fazem um jogo em preparação visando a Copa do Mundo; veja como acompanhar na TV e na internet

Em reta final de preparação para a Copa do Mundo do Qatar, Gana e Suíça entram em campo nesta quinta-feira (17), às 7h (de Brasília), em Abu Dhabi, em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming.

Vão jogar para valer ou colocar o pé no freio? Classificadas para o Mundial, as duas equipes se enfrentam buscando fazer os ajustes finais antes da estreia.

De um lado, a seleção de Gana tem um elenco jovem e de jogadores mais inexperientes, já que apenas cinco entre os 26 jogadores convocados possuem mais de 20 participações pela seleção.

Já a Suíça vai para o duelo para nomes conhecidos no mundo da bola, como Shaka, Seferovic e Shaquiri. A seleção suíça também não possui desfalques confirmados.

A Suíça estreia na Copa contra Camarões no dia 24 de novembro, às 7h (de Brasília). No mesmo dia, Gana enfrenta Portugal, às 13h (de Brasília).

Prováveis escalações

Escalação do provável GANA: Ati-Zigi; Lamptey, Salisu, Djiku, Baba Rahman; Partey, Idrissu; J Ayew, Kudus, Sulemana; I Williams.

Escalação do provável SUÍÇA: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Seferovic, Okafor.

Desfalques

Gana

Sem desfalques confirmados.

Suíça

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quirta-feira, 17 de novembro de 2022

• Horário: 7h (de Brasília)

• Local: Estádio Al Nahyan, Abu Dhabi - EAU