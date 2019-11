Gallardo já pensa no Flamengo após levar River a outra final

O treinador da equipe argentina falou sobre a decisão da Libertadores após vitória sobre o Estudiantes BA

O disputou, na última quinta-feira (14), o seu último jogo antes da final da Libertadores contra o . E apesar de mais uma vez a equipe de Buenos Aires ter demonstrado preocupações com a queda de sua intensidade, assim como com alguns problemas físicos de seus jogadores, os Millonarios venceram o Estudiantes BA e chegaram à decisão da Copa da .

A vitória por 2 a 0 sobre a equipe, que atua na segunda divisão local, levou os Millonarios a sua 15ª final nos cinco anos em que está sob o comando do técnico Marcelo Gallardo. E foi apenas após este último triunfo que o treinador argentino enfim falou um pouco mais sobre o Flamengo, adversário na decisão de Libertadores marcada para 23 de novembro, em Lima, no .

“Agora é se preparar completamente para este jogo. É diferente, não teremos mais nada adiante. É uma preparação distinta. Precisamos nos recuperar e planejar seriamente para chegarmos da melhor maneira”, afirmou Gallardo em sua entrevista coletiva.

“O Flamengo se prepara com o mesmo pensamento que nós. É um bom adversário, somos duas equipes muito boas e temos as mesmas chances. São times similares em relação a funcionamento e aos jogadores. O papel do aspecto mental também entra em campo nestes jogos e veremos quem vai suportar melhor. São duas equipes muito boas, está dividido”.

🎙️ "Estamos viviendo un momento histórico. Ojalá sigamos teniendo la posibilidad de conseguir títulos, estamos orgullosos y el hincha también lo está".#JuntosSomosMasGrandes pic.twitter.com/9O1uckFY64 — River Plate (@RiverPlate) November 15, 2019

Marcelo Gallardo disse que vai estudar o empate entre Flamengo e Vasco, mas também prometeu um time ofensivo em campo além de ter mostrado alívio pelos oito dias que terá até a final da Libertadores.

O River Plate vem dando mostras de não estar atuando na sua melhor intensidade. Uns acreditam que já possa ser por causa do pensamento na Libertadores, mas é inegável que o time de Gallardo vem sofrendo com alguns desgastes físicos.

Atacante titular, Matías Suárez sequer foi relacionado contra o Estudiantes BA por causa de uma torção no tornozelo, enquanto o meio-campista Enzo Perez torceu o ombro na última quinta.

“Vínhamos tendo muitos desgastes e estes dias serão bem-vindos para nos recuperarmos”, reconheceu. “Nossa ideia é sempre a de pensar no gol adversário antes de querer bloqueá-los, foi o que as duas equipes mostraram”.

Pinola e Palacios fizeram os gols do River Plate sobre o Estudiantes - que chegou a fazer um gol aproveitando falha do goleiro Armani, mas o lance foi anulado.