Gabriel revela a verdade: Raphinha não pediu descanso, foi mal interpretado

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No momento em que Raphinha foi alvo de duras críticas em alguns setores dentro da seleção brasileira, seu companheiro Gabriel Magalhães saiu em sua defesa com firmeza e colocou os pingos nos is, afirmando que o astro do Barcelona não veio à seleção para descansar, mas sim para aprender e lutar, e que o que ele disse foi completamente mal interpretado.

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Em entrevista coletiva durante o período de treinamentos da seleção brasileira em Cingapura, onde a equipe disputa dois amistosos, o zagueiro do Arsenal (28 anos) precisou responder a algumas perguntas importantes sobre o tempo de jogo que Raphinha pediu ao técnico Carlo Ancelotti para evitar lesões.

Raphinha havia gerado polêmica com suas declarações no dia da renovação de seu contrato com o Barcelona até 2030, quando disse: "O técnico da seleção sabe como administrar meu tempo de participação, nós conversamos, e ele sabe que ainda não estou em plena forma física, peço aos torcedores do Barcelona que não se preocupem com isso".

O atacante do Barcelona se referia à preocupação existente dentro do clube devido às suas frequentes lesões após as partidas sob o comando de Carlo Ancelotti, uma situação que exige o estudo das causas desse problema e a tentativa de encontrar uma solução que proteja o jogador do desgaste contínuo.

"Entenderam errado"

As declarações de Raphinha abriram espaço para interpretações, e alguns acreditaram que ele estava pedindo descanso em detrimento da seleção, algo que Gabriel rejeitou por completo.

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Gabriel, que também sofreu lesões enquanto jogava pela seleção brasileira no passado, afirmou não ter a menor dúvida sobre o comprometimento de Raphinha com a seleção brasileira, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

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E acrescentou: "Somos jogadores de alto nível, e tudo o que queremos é jogar, acho que muitos entenderam errado o que o Raphinha disse, somos humanos e às vezes precisamos de descanso, até mesmo no aspecto mental, na Europa jogamos a cada dois ou três dias, e há muitas partidas".

E continuou: "Quando nos juntamos à seleção, queremos aproveitar nosso tempo aqui da melhor forma possível e aprender, mas muitos entendem errado algumas declarações, e foi isso que aconteceu com o Raphinha, dentro do grupo, não entendemos pelas palavras dele que ele veio para descansar ou algo do tipo, conhecemos muito bem a dedicação dele à seleção, seu comprometimento é exemplar, e ele é um jogador exemplar para nós".

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Exemplo a ser seguido

Com essas palavras, Gabriel pôs fim à polêmica, reafirmando que Raphinha é considerado um exemplo a ser seguido dentro do vestiário, seja em termos de comprometimento, profissionalismo ou vontade de aprender.

Ele explicou que os jogadores na Europa vivem sob uma pressão enorme, jogam uma partida a cada dois ou três dias e se deslocam entre as diferentes competições, o que torna natural e necessário falar sobre a administração do tempo de jogo, e não uma fuga de responsabilidade.

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E acrescentou que a seleção brasileira conhece muito bem o valor de Raphinha, não apenas como jogador, mas como uma figura de liderança dentro do grupo, que busca sempre dar o seu melhor, mesmo quando não está em plena forma física.

Preparação para a Copa América

Gabriel também falou sobre a situação atual da equipe, que disputa dois amistosos em Cingapura: no sábado contra o país-sede, e em 17 de novembro contra o Japão.

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O zagueiro do Arsenal disse: "Sabemos o quanto é difícil conquistar títulos, mas precisamos nos preparar bem, vencer todas as partidas e estar prontos para a Copa América".

Gabriel entende que esses amistosos são uma oportunidade importante para o técnico Ancelotti testar algumas ideias, dar a chance a novos jogadores e construir uma equipe capaz de disputar o título continental.

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Com essa defesa firme, Gabriel provou não ser apenas um zagueiro sólido no Arsenal, mas também um companheiro leal dentro da seleção, que sabe como proteger seus colegas quando a reputação deles é distorcida, e reafirma que a união da seleção brasileira é mais forte do que qualquer interpretação equivocada de uma declaração passageira.