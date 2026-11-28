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O brasileiro Gabriel Jesus revelou que sofre com a falta de oportunidades no Barcelona, depois de se ver em um papel secundário com o qual não estava acostumado durante a maior parte de sua carreira profissional. Ele garantiu que não se conforma com a ideia de ficar no banco de reservas, apesar de respeitar totalmente as decisões do técnico Hansi Flick.

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Em entrevista à TNT Sports Brasil, o atacante do Barcelona falou com franqueza sobre as dificuldades que enfrenta na situação atual: “Não é fácil para mim manter um nível alto de motivação nos treinos todos os dias”.

Gabriel Jesus explicou que o desejo de ter mais minutos não significa que não valorize a oportunidade de vestir a camisa do Barcelona. Ele ressaltou que a transferência para o clube catalão foi a realização de um sonho e que seu compromisso com o time não mudou, independentemente do tamanho de seu papel em campo.

O atacante brasileiro apontou que a falta de sequência também se reflete em seu desempenho e explicou que, apesar de ter marcado um gol em Baku, não ficou satisfeito com a própria atuação.

Gabriel Jesus acredita que precisa recuperar o ritmo de jogo para apresentar seu melhor futebol e considera que ter mais minutos pode ajudá-lo a melhorar seus números como goleador.

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Grande admiração por Raphinha

Gabriel Jesus falou longamente sobre o compatriota Raphinha, seu principal concorrente por uma vaga no ataque do Barcelona. Longe de alimentar qualquer polêmica, ele encheu o companheiro de elogios: “O desempenho dele merece que ele jogue todos os minutos”.

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O ex-atacante do Arsenal contou que tem uma forte amizade com Raphinha e que se identifica com a mentalidade, a determinação e a capacidade de sacrifício do compatriota. Segundo ele, os dois passaram por situações parecidas na seleção brasileira e compartilham a mesma visão sobre o futebol e a vida profissional.

Ele acrescentou que espera que o compatriota continue marcando gols e contribuindo para as conquistas do Barcelona.

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Gabriel Jesus também comentou sua situação atual em declarações à Movistar Plus após a partida da Champions League e reforçou o desejo de receber novas oportunidades: “Quero continuar tendo oportunidades e minutos em campo”.

O atacante brasileiro reconheceu que cada aparição em campo representa uma chance de mostrar seu valor a Flick e acrescentou: “Treinar sem jogar é difícil”.

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Apesar de entender a hierarquia das opções ofensivas do time catalão, Gabriel Jesus quer continuar recebendo oportunidades que lhe permitam mostrar seu faro de gol.

Um sonho realizado

Gabriel Jesus também relembrou a incerteza que viveu nos últimos dias da última janela de transferências de verão, quando ainda não sabia qual seria seu próximo destino. Ele explicou que manteve até os últimos momentos a esperança de encontrar um time que lhe desse a chance de recuperar o papel que havia perdido.

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O atacante brasileiro considera que defender o Barcelona é um grande privilégio, já que diversas lendas do futebol de seu país passaram pelo clube catalão.

Em sua apresentação como novo jogador do Barcelona, Gabriel Jesus já havia deixado clara sua ambição: “Me incomoda não jogar”. Na ocasião, ele também admitiu ter feito grandes concessões financeiras para se juntar ao time.

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Três meses depois, o entusiasmo de Gabriel Jesus continua o mesmo, mas ele não esconde as dificuldades que enfrenta no dia a dia do clube. Ele respeita Flick, admira Raphinha e é grato pela oportunidade de vestir a camisa do Barcelona, mas almeja muito mais do que se tornar apenas uma opção de reserva à qual o técnico alemão recorre quando necessário.