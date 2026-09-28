Gabigol pode voltar ao Cruzeiro em 2027? Os fatores que podem definir o futuro do atacante

O futuro de Gabigol para 2027 ainda é uma incógnita. Emprestado ao Santos até o fim do ano, o atacante não sabe se permanecerá na Vila Belmiro ou se retornará ao Cruzeiro, clube com o qual tem contrato até dezembro de 2028. A definição passa pela situação financeira do Peixe, pelo planejamento da Raposa e também pela avaliação do técnico Artur Jorge.

O próprio Gabigol deixou as duas possibilidades em aberto ao falar sobre o assunto recentemente. "Ficar aqui (no Santos) é muito difícil, por questões financeiras do clube. Eu ainda acho que as coisas podem dar certo no Cruzeiro. Tivemos um grande ano lá, ficamos em terceiro no Brasileiro e classificamos para a Libertadores. Eu precisava ser titular de novo, jogar jogos importantes. Eu só tenho que agradecer a ele [Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro]. E eu falei com ele: 'Vou lá fazer meus gols e voltar melhor ainda depois'", afirmou o atacante. Depois da declaração, ele chegou a pedir desculpas à torcida santista.

A principal dificuldade para uma permanência no Santos é financeira. No empréstimo atual, o Cruzeiro liberou Gabigol sem receber uma taxa e as duas equipes dividem igualmente os vencimentos do jogador. Cada clube paga cerca de R$ 1,25 milhão por mês. O acordo, porém, não prevê um valor fixado para uma compra definitiva, o que torna a aquisição mais complicada para o Peixe.

Para tentar manter o atacante, o Santos teria como alternativa negociar uma nova extensão do empréstimo. O problema é que o Cruzeiro não pretende repetir o modelo atual e dividir o salário. Caso a Raposa mantenha essa posição, o Peixe teria de assumir sozinho os vencimentos de Gabigol, levando o custo mensal para perto de R$ 4,5 milhões, patamar próximo ao salário de Neymar. Segundo o GE, o Santos já encontra dificuldades para arcar com a metade que paga atualmente.

O desempenho do atacante também mudou o cenário. Gabigol chegou ao Santos após perder espaço no Cruzeiro, onde Kaio Jorge ganhou a posição e se tornou uma das principais referências do ataque. Além disso, sua passagem pela Raposa teve problemas na relação com Tite, então treinador. Em 2026, porém, Gabigol recuperou protagonismo na Vila Belmiro: são 21 gols e dez assistências em 42 partidas, sendo 36 como titular.

Por isso, a avaliação de Artur Jorge será outro ponto importante para definir o futuro. O treinador já iniciou o planejamento do Cruzeiro para 2027, mas ainda não bateu o martelo sobre o aproveitamento de Gabigol. A situação de Kaio Jorge também será considerada na montagem do elenco, enquanto uma eventual classificação do Cruzeiro para a Libertadores pode influenciar o orçamento e as decisões para a próxima temporada.

Do lado santista, uma vaga na Libertadores de 2027 também pode aumentar as receitas e abrir espaço no orçamento para uma tentativa de permanência. A eleição presidencial do clube, marcada para este ano, também adia qualquer negociação mais concreta: segundo Alexandre Mattos, diretor do clube praiano, o Santos ainda não iniciou tratativas com o Cruzeiro e espera a definição eleitoral e a decisão do próprio jogador.

Assim, Gabigol chega à reta final da temporada sem uma definição, com o Santos tentando encontrar uma solução financeira e o Cruzeiro avaliando se contará novamente com o atacante em 2027.