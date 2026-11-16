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Alphonso Davies sofreu uma lesão muscular no jogo da seleção canadense contra a Guatemala (3 a 2) e deve ficar afastado por várias semanas.

Segundo informou o Bayern de Munique nesta segunda-feira, Davies sofreu novamente uma ruptura de fibras musculares na parte posterior da coxa esquerda e ficará "afastado por enquanto". A expectativa é que ele volte a treinar com o elenco, no mínimo, no início de dezembro.

Antes disso, a federação canadense havia dado uma notícia um pouco mais tranquilizadora. "Após uma avaliação médica realizada hoje em Toronto, foi confirmado que Alphonso Davies sofreu uma leve distensão muscular na parte inferior do corpo. Ele voltará à Alemanha, onde continuará recebendo acompanhamento médico", afirmou a federação canadense, segundo citação do repórter Joshua Kloke, do The Athletic.

tz e Münchner Merkur falaram depois em um afastamento de sete a dez dias. Agora, porém, a situação de Davies se revelou novamente muito pior.

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O jogador de 26 anos precisou ser substituído por lesão após apenas cinco minutos no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. Durante um ataque da Guatemala, Davies escorregou ao recuar dentro da própria área. Ainda conseguiu se levantar para tentar bloquear a finalização seguinte, mas depois se sentou no gramado para sinalizar que não podia continuar. A caminho do banco de reservas, balançou a cabeça, visivelmente frustrado.

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Desde que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em março de 2025, Davies vinha enfrentando repetidas lesões musculares. Entre outras coisas, perdeu grande parte da última Copa do Mundo em seu país natal . Davies só entrou em campo nos 16 avos de final, por pouco mais de 20 minutos.

Como Alphonso Davies reagiu à lesão?

Em entrevista ao portal One Soccer, Davies já havia demonstrado pouco otimismo no domingo quanto à possibilidade de voltar rapidamente a jogar. Embora não pudesse dizer exatamente a gravidade da lesão, tinha certeza de uma coisa: "Há algo ali."

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Ter quatro lesões na parte posterior da coxa "é algo com que é preciso ter muito cuidado. Quando você sofre a mesma lesão repetidas vezes, em algum momento alguma coisa pode ceder, e então estaremos falando de uma cirurgia. Isso é algo que me dá medo. É realmente muito difícil", disse Davies. Agora, ele quer fazer todo o possível para "continuar positivo", concentrar-se na "recuperação e tentar voltar o mais rápido possível, com segurança".

Ainda assim, a nova lesão e a consequente pausa forçada o deixam "frustrado e furioso. Estar lesionado nunca é divertido, especialmente quando você precisa lidar com uma lesão atrás da outra na parte posterior da coxa. Sempre tento continuar positivo nos momentos difíceis, mas, agora, é frustrante."

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Davies vinha em boa fase no Bayern de Munique e chegou a levar vantagem por algum tempo na disputa pela lateral esquerda com Nathaniel Brown, reforço contratado no verão, antes de substituir de forma convincente o lesionado Luis Diaz pela ponta esquerda.

Somando todas as competições, Davies disputou 15 partidas nesta temporada, marcou três gols e deu assistências para outros cinco.