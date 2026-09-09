Fundado por torcedores do Barcelona: o que sabemos sobre o novo clube de Messi?

Lionel Messi parece estar perto de se tornar dono de um segundo clube espanhol, depois do UE Cornellà, o clube catalão que atua na quinta divisão, já que o astro argentino deve se tornar proprietário do CD Eldense, que disputa a segunda divisão, segundo diversos veículos de imprensa.

De acordo com o jornal francês "L'Équipe", Messi deve comprar o clube próximo a Alicante, que manda suas partidas no estádio "Nuevo Pepico Amat".

A seguir, apresentamos as principais informações sobre o clube que foi fundado em 1921, por um grupo de torcedores do Barcelona.

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O CD Eldense foi fundado em 1921 e é considerado o clube de futebol mais antigo da província de Alicante. Fica na cidade de Elda, a cerca de 40 quilômetros da capital da província.

Ao longo de mais de 100 anos, o clube nunca conseguiu jogar, nem por uma única temporada, na primeira divisão espanhola.

Uma curiosidade é que a primeira partida de sua história foi disputada no Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro de 1921, contra o clube local Elda FC. Naquele confronto, o Eldense vestiu as cores do Barcelona, com um calção preto para diferenciá-lo do adversário.

Os fundadores do clube, torcedores do Barcelona e integrantes de um grupo que levava o apelido de "os teimosos", não imaginavam que o melhor jogador da história do clube catalão estaria, décadas depois, perto de comprar o time que eles fundaram. E a ligação com o Barcelona ainda é evidente no escudo do CD Eldense.

Suspeitas de manipulação de resultados das partidas

Em 1º de abril de 2017, o Eldense perdeu para o Barcelona B por um placar chocante de 0 a 12, um recorde histórico do segundo, enquanto o Eldense era rebaixado diretamente para a quarta divisão.

Dois dias depois, um dos jogadores do time acusou quatro de seus companheiros de terem perdido de propósito por esse placar elástico, durante a partida disputada pelo Grupo Três da Segunda B, pedindo uma investigação sobre a possibilidade de manipulação ligada a redes ilegais de apostas na Ásia.

Pouco tempo depois, as autoridades prenderam cinco pessoas, entre elas o treinador italiano Filippo De Piero, que havia assumido o comando do time apenas três meses antes, após uma aquisição do clube por um grupo de investimento italiano, em meio a suspeitas de ligações com a máfia na Calábria.

As investigações também alcançaram outras quatro partidas suspeitas de terem sido manipuladas na mesma temporada, antes que todos os acusados fossem absolvidos ao fim do julgamento, em fevereiro de 2026.

Retorno à segunda divisão após 59 anos

Em 25 de junho de 2023, o CD Eldense garantiu seu retorno à segunda divisão espanhola, após três acessos consecutivos, encerrando uma ausência que durava 59 anos.

O acesso veio depois de uma emocionante final de playoff contra o Castilla, do Real Madrid, já que a partida de ida terminou empatada em 1 a 1, antes de a partida de volta terminar empatada em 3 a 3 após a prorrogação. O Eldense garantiu a vaga de acesso graças à sua melhor colocação na classificação da temporada regular.

Mas o time não durou muito nesse nível, já que ficou em 16º e depois em 19º em suas duas primeiras temporadas, sendo rebaixado em 2025, antes de voltar imediatamente à segunda divisão na última primavera. A temporada atual representa a oitava participação do clube na segunda divisão.

Uma falência que quase ameaçou o clube

Em dezembro de 2019, o Eldense esteve perto da falência, antes de o empresário local Pascual Pérez intervir, ao lado de outras figuras da comunidade empresarial de Elda, para salvá-lo.

No início de 2020, Pérez, que ocupava então os cargos de presidente e proprietário, quitou dívidas tributárias no valor de 200 mil euros, que ameaçavam diretamente o futuro do clube.

No aspecto esportivo, a nomeação de Manu Gay como diretor esportivo, cargo que ele ocupa atualmente no Tenerife, contribuiu para colocar o clube no caminho da recuperação.

Um estádio que leva o nome de um ex-goleiro

O estádio do Eldense leva o nome do ex-goleiro Pepico Amat, que jogou várias temporadas com o clube e também defendeu as cores do Hércules e do Espanyol na primeira divisão espanhola.

Após encerrar a carreira no futebol, Amat trabalhou como treinador de futebol e de basquete, o outro esporte de grande popularidade na cidade de Elda.

O "Nuevo Pepico Amat", que substituiu o antigo estádio em 2012, é o atual estádio do time e tem capacidade para 5.576 espectadores, segundo a "L'Équipe".

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